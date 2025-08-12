인천관광공사, 고객만족경영시스템 국제인증 4년 연속 획득

인천관광공사가 안정적 고객만족 경영체계를 대외적으로 입증받았다. 공사는 고객만족경영시스템(ISO10002) 국제인증을 4년 연속 갱신했다고 12일 밝혔다.

국제표준화기구(ISO)가 제정한 이번 시스템은 고객 불만 처리와 요구사항 대응 차원의 경영체계 구축·운영 능력을 살펴본다. 공사는 2022년 전국 관광공사 최초로 해당 인증을 획득한 뒤 매년 심사를 통과하며 재인증을 이어오고 있다.

올해 불만 처리 대응성 및 신속성, 고객 중심 서비스 등에서 우수한 평가를 받았다. 공사의 고객만족경영 노력은 행정안전부에서 실시한 2024년 지방공기업 고객만족도 조사 결과 전국 관광공사 중 1위, 지난해 정보공개 종합평가 최우수 등급 등 외부 성과로도 확인된다.

백현 사장은 “4년 연속 ISO10002 인증은 고객 최우선 경영을 실천해 온 결과물이라 생각한다”며 “앞으로도 고객의 목소리에 귀 기울이면서 시민과 고객들에게 사랑받는 공기업이 되겠다”고 말했다.

인천=강승훈 기자 shkang@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]