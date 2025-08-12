“소비쿠폰으로 매출·손님 늘어”…소상공인 10명 중 7명 ‘만족’

소상공인 2명 중 1명이 정부의 ‘민생회복 소비쿠폰’ 시행 이후 매출이 증가했다고 응답했다.

서울 한 상점에 민생회복 소비쿠폰 관련 안내문이 붙어 있다. 뉴시스

소상공인연합회는 전국상인연합회와 지난 5∼7일 골목상권과 전통시장 소상공인 2035명을 대상으로 소비쿠폰 관련 온라인 설문조사를 실시한 결과 응답자의 55.8%가 소비쿠폰 사용 이후 사업장에서 매출이 증가했다고 답했다고 12일 밝혔다.

특히 매출이 증가한 사업장의 절반 이상인 51.0%가 10~30%의 증가율을 보였다. 업종별로 매출이 증가한 소상공인의 비율을 보면 도매업이 68.6%로 가장 많았고, ‘식음료업’(음식점·카페 등)이 52.6%로 뒤를 이었다.

방문 고객 수 변화 역시 긍정적으로 나타났다. 51.8%의 사업장에서 방문 고객 수가 증가했으며, 이 중 52.1%가 10~30%의 고객 증가율을 경험했다고 응답했다.

소비쿠폰에 대한 인지도는 99.5%로 조사돼 대부분의 소상공인이 이 정책을 인지하고 있는 것으로 나타났다.

정책에 대한 전반적인 만족도도 높게 나타났다. 응답자의 75.5%는 ‘소비쿠폰이 전통시장과 골목상권 이용을 유도하는 데 효과적이었다’고 답했고, 63.0%는 ‘소비쿠폰 사용이 소비 진작에 도움이 됐다’고 했다. 유사 정책의 추가 시행 필요성에 대해서도 70.1%가 동의했다. 정책 개선 방안으로는 ‘골목상권에 집중될 수 있도록 사용처 제한’과 ‘쿠폰 금액 확대’ 등이 꼽혔다.

송치영 소공연 회장은 “소비쿠폰은 단순히 소비를 늘리는 것을 넘어 소상공인들이 위기를 극복하고 재도약할 수 있는 중요한 발판이 되고 있다”며 “소상공인들이 실질적으로 체감할 수 있는 정책들이 지속해 펼쳐지기를 바란다”고 말했다.

박윤희 기자 pyh@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]