제주고향사랑기부 누적 70억 달성…당첨률 51% 사은 행사

제주도는 고향사랑기부금 누적 70억원 달성을 기념해 ‘51% 무조건 당첨 이벤트’를 진행한다고 12일 밝혔다.

행사는 9월 11일까지 4주간 진행한다. 기간 내 제주에 10만원 이상을 기부한 기부자가 참여할 수 있다.

참여 방법은 ‘고향사랑e음’ 등을 통해 기부한 뒤 ‘네이버폼’에 이름, 주소, 연락처를 입력하면 자동 응모된다.

신청자 중 무작위 추첨을 통해 51%를 선정한다. 당첨자에게는 2025년 상반기 전국 판매량 1위를 기록한 인기 답례품 ‘제주 은갈치’ 또는 ‘제주 돼지고기’를 무작위 제공한다.

당첨자 발표는 매주 화요일 제주도청 누리집과 개별 문자로 당첨 안내가 이뤄진다.

양기철 제주도 기획조정실장은 “70억원이라는 기록은 제주를 향한 전국 각지의 응원과 관심이 모인 값진 결실”이라며 “더욱 실속있는 답례품과 내실있는 기금사업으로 기부자들의 기대에 부응하도록 노력하겠다”고 말했다.

제주 고향사랑기부는 고향사랑e음이나 웰로, NH올원뱅크, KB스타뱅킹 등에서 온라인 기부가 가능하다. 전국 농·축협과 농협은행 창구에서도 기부할 수 있다.

기부자는 개인이 자신의 주소지가 아닌 지방자치단체에 연간 2000만원 이내 금액을 기부하면 10만원까지는 전액, 10만원 초과분에 대해서는 16.5%의 세액공제와 함께 기부액의 30% 이내에서 지역 특산품과 관광상품 등의 답례품을 받을 수 있다.

연간 10만원 이상 기부자에게는 ‘탐나는 제주패스’를 발급해 공영관광지 31개소 무료 또는 할인입장, 민영관광지 할인 혜택 등도 제공하고 있다. 탐나는 제주패스는 고향사랑e음에서 자동 발급된다.

2년 이상 연속기부자에게는 연속기부 연수에 따라 동반자 최대 3명까지 공영관광지를 무료 또는 할인 입장할 수 있는 혜택을 제공하고 있다.

제주=임성준 기자 jun2580@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]