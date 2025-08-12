대명스테이션, 무궁화유품서비스 제휴…프리미엄 서비스 제공

대명스테이션의 토탈 라이프케어 서비스 브랜드 대명아임레디는 12일 유품정리 전문 기업 무궁화유품서비스 제휴로 프리미엄 유품정리 서비스를 회원 전용 특별 할인가에 제공한다고 밝혔다. 대명스테이션 제공

대명스테이션의 토탈 라이프케어 서비스 브랜드 대명아임레디는 12일 유품정리 전문 기업 무궁화유품서비스 제휴로 프리미엄 유품정리 서비스를 회원 전용 특별 할인가에 제공한다고 밝혔다.

유품정리는 단순 정리, 청소, 폐기물 처리를 넘어 고인의 자취를 정리하고 유족들의 심리적 부담감을 덜어주는 전문 복합 서비스다. 대명아임레디는 믿을 수 있는 유품정리 업체 선별로 상조 서비스 이용 후 프리미엄급의 연계 서비스를 제공한다. 회원에게는 △유품정리 △유품 매입·매도 △특수청소·소독 △유품소각 △처분·분리이사 △생전 정리 등 종합적인 서비스 등이 특별 할인가에 제공된다.

자세한 내용은 대명스테이션 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

대명스테이션 관계자는 “유품정리는 고인의 생애 마지막 흔적을 갈무리하는 전문적이고 신중한 작업인 만큼 믿을 만한 업체를 통해 진행하는 것이 중요하다”며 “프리미엄 상조 서비스 외에 고객님이 안심하고 이용할 수 있는 후속 서비스를 지속적으로 확장해 나가겠다”고 말했다.

김동환 기자 kimcharr@segye.com

