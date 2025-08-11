[내일날씨] 남부지방에 최고 80㎜ 이상 비…낮 최고 33도

서울 종로구 청계천 변에서 우산을 쓴 한 시민이 발걸음을 옮기고 있다. 뉴시스

화요일인 12일 남부지방과 일부 충청권, 제주도를 중심으로 비가 이어지겠다. 13일은 중부지방에 비가 내리겠다.

기상청에 따르면, 정체전선의 영향으로 11일 남부지방과 제주도에, 밤까지 강원중남부와 충청권에 비가 오는 곳이 있겠고, 저녁까지 경기북부에 소나기가 내리는 곳이 있겠다. 남부지방과 제주도, 충청권에는 12일까지 비가 이어지겠다.

12일까지 예상 강수량은 전남해안 20~60㎜(많은 곳 전남남해안 80㎜ 이상), 광주·전남내륙과 전북에 5~40㎜, 부산·울산·경남 20~60㎜(많은 곳 경남남해안 80㎜ 이상), 대구·경북 5~40㎜, 제주 10~60㎜, 강원중남부와 대전·세종·충남과 충북 등에 5㎜ 안팎이다.

13일에는 중부지방을 중심으로 장마처럼 많은 비가 쏟아질 전망이다. 충청권과 남부지방은 오전부터 오후 사이 소강상태를 보이는 곳이 있겠고, 남부지방과 제주도는 밤에 비가 대부분 그치겠다.

수도권의 경우 13일 하루 강수량이 30~80㎜, 많게는 100㎜ 이상에 달하고, 시간당 30~50㎜의 매우 강한 비가 내리는 곳이 있어 주의가 요구된다.

당분간 기온은 평년(최저 21~24도, 최고 28~32도)과 비슷하겠다.

주요 도시의 예상 최저 기온은 서울 24도, 인천 24도, 춘천 20도, 강릉 22도, 대전 22도, 대구 21도, 전주 23도, 광주 22도, 부산 23도, 여수 24도, 제주 26도, 울릉도·독도 23도 등이다.

최고 기온은 서울 33도, 인천 31도, 춘천 33도, 강릉 29도, 대전 32도, 대구 29도, 전주 31도, 광주 29도, 부산 28도, 여수 28도, 제주 30도, 울릉도·독도 27도 등이다.

12일은 제주도와 해안을 중심으로, 13일은 전국 대부분 지역에 열대야가 나타나는 곳이 있겠다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 전국이 ‘좋음’~‘보통’ 수준을 보이겠다.

국윤진 기자 soup@segye.com

