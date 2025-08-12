소스·장류 시장, 저당·저칼로리 열풍

웰니스 트렌드가 이어지고 저속노화 식단에 대한 관심이 커지면서 저당 제품군이 간식·음료에서 장류·소스까지 확대되고 있다. CJ제일제당은 소비자 수요에 맞춰 저당·저칼로리 제품군을 넓히기로 했다.



CJ제일제당은 당 함량을 줄인 저당 제품군 ‘슈가라이트’ 9종을 출시한다고 11일 밝혔다. 알룰로스 등 대체 당을 요리에 활용하는 소비자들이 늘어남에 따라 저당 장류·소스 시장 공략을 강화할 방침이다.

닐슨IQ코리아에 따르면 헬스·웰니스로 분류되는 드레싱·소스 부문 시장은 지난해 전년보다 각각 40%, 300%가량 성장했고, 대체 당 섭취를 위한 알룰로스 요리당 부문 시장도 같은 기간 100% 이상 증가했다.



이런 트렌드에 맞춰 CJ제일제당은 이달 초 ‘백설 슈가라이트 저당 드레싱’ 3종을 선보였고, 다음 달까지 차례로 백설 브랜드 저당 굴 소스와 저당 양념장 2종, 해찬들 브랜드 저당 장류 3종을 출시한다. 알룰로스와 스테비올배당체 등 여러 대체 당의 특징을 분석해 단맛 원료의 최적 조합으로 슈가라이트 제품을 설계했다고 CJ제일제당은 설명했다. 소스·장류 특성상 미생물 발생 가능성을 고려해 유통 안정성도 확보했다고 한다.



CJ제일제당 관계자는 “소스, 양념, 장류에서 시장 점유율이 높은 CJ제일제당이 저당 소스·장류 시장에 뛰어들면서 시장에 큰 반향과 변화를 일으킬 것으로 기대한다”고 말했다.

