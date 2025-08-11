[재미로 보는 오늘의 운세] 8월 12일 (화요일)

쥐

96년생 돈이 모이면 위험이 따르니 분산시켜라.

84년생 주위 도움으로 일 처리가 쉽다.

72년생 직업적인 딜레마에 빠져 허우적대기 쉬운 때.

60년생 오감이 발달해도 객관성이 떨어지면 소용 없다.

48년생 괜한 말다툼 때문에 마음 상하기 쉽다.

36년생 집안 일을 오래 생각하는 건 좋지 않다.

소

97년생 귀하게 여기는 것일수록 함부로 다루지 마라.

85년생 이성간 적당한 거리를 두고 사귀라.

73년생 정성을 먼저 생각하는 것이 올바른 판단이다.

61년생 침울한 기운에서 벗어나니 마음이 가볍다.

49년생 화합하는 마음으로 임하면 호감을 갖는다.

37년생 자손에게 흉한 일이 일어날 수 있으니 가까이 두어라.

범

98년생 자신의 생각을 변심하지 말자.

86년생 친구와의 대화로 한결 홀가분하다.

74년생 전문적인 지식이 부족하면 걸림돌이 되기 쉽다.

62년생 일을 수정해야할 경우 곤란함을 겪겠다.

50년생 스스로 다가서는 모습을 보이는 것이 중요하다.

38년생 결단을 내리기 전까지 다시 확인하라.

토끼

99년생 오늘 일은 오늘 끝내고 내일을 계획하라.

87년생 긍정적인 사고방식을 가진다면 발전이 기대된다.

75년생 행동으로 안옮기면 좋은 결과가 나오기 힘들다.

63년생 비슷한 생각을 가진 사람이 많을 때는 피하라.

51년생 마음이 편치 않지만 별다른 방법이 없다.

39년생 비교하지 말고 독창성을 강조하면 성공한다.

용

00년생 희망을 가져야 운기를 받는다

88년생 좀 빠듯한 듯해도 저축을 많이 하라.

76년생 무리가 있더라도 앞으로 전진할 때이다.

64년생 주변으로부터 인정받지만 과도함은 금물.

52년생 불리한 상황을 반전시킬 계기가 생긴다.

40년생 인정을 베푼다면 주변이 아름답다.

28년생 일찍 마무리 하려고 하면 늦어진다.

뱀

01년생 감당이 어렵다면 떠맡지 마라

89년생 근면성실하게 일하고 대가를 바라게 된다.

77년생 바람직하지 못한 행동은 멀리하라.

65년생 곧장 해결하는 것이 훨씬 좋을 듯하다.

53년생 정상에 있다고 거들먹거리면 구설에 시달린다.

41년생 무거운 짐을 혼자서 감당하는 것은 힘들다.

29년생 유리한 고지를 선점하는 일에 매진하라.

말

02년생 냉정한 판단이 필요함

90년생 친구간의 우정이 돈독해진다.

78년생 쉽게 행동으로 옮기기는 어려운 법이다.

66년생 금전문제로 소송이 제기되면 승소하기 힘들다.

54년생 집안이 부산하니 어른으로서 중심을 잡아라.

42년생 영업하는 사람과 계약을 하게 될 듯하다.

30년생 푸른 색상은 마음을 편하게 만든다.

양

03년생 사소한 문제를 감정화하지 마라.

91년생 현재 맡은 직책을 성실하게 수행한다.

79년생 무슨 일이든 약간의 잡음은 생기기 마련.

67년생 느린 속도를 유지하는 것이 이상적이다.

55년생 사면초가에서 벗어나 순탄한 국면에 접어든다.

43년생 크고 작은 일들이 잦지만 큰 걱정은 마라.

31년생 일방적인 인간관계는 결과가 안좋다.

원숭이

04년생 마음을 잘 다스릴 것

92년생 도움을 청하니 쉽게 협조를 해 준다.

80년생 한 분야에 전문가가 되도록 채찍질하라.

68년생 편한 길을 택하면 불리해질 수 있는 운세.

56년생 함께 일을 도모하는 자는 목소리를 낮추어라.

44년생 자중지란을 초래하니 바쁘게 움직이지 마라.

32년생 얻는 것과 잃는 것이 엇비슷한 운세.

닭

05년생 노골적인 비판이나 표현 삼갈 것.

93년생 복잡하고 시끄러운 곳은 될수록 피하라.

81년생 악의적인 소문에 의해 피해를 일을 수 있다.

69년생 지적인 분위기에 압도당한다면 기싸움에서 밀린 것.

57년생 소탈한 모습으로 사람들을 대하면 좋은 때.

45년생 문서상의 개운치 못한 부분은 확실히 해라.

33년생 마당에 곡식이 가득하나 얼마나 오래갈지 모른다.

개

06년생 말하기보다 듣는 쪽을 택하라

94년생 주변과 사사로운 마찰이 있으니 주의하라.

82년생 생각의 전환이 가져오는 변화를 느낀다.

70년생 우직한 모습은 신뢰를 줄 수는 있다.

58년생 새로운 시작은 또 다른 마지막을 의미한다.

46년생 단번에 처리할 일을 오래 끌면 시간낭비.

34년생 근심이 깊어지면 심기가 편치 않다.

돼지

95년생 실리를 먼저 취한 후 명분을 내세워라.

83년생 장점을 극대화하는 방향으로 힘쓰면 길하다.

71년생 노력이 부족하면 성사시킬 수 없다.

59년생 여건이 좋지 않으니 시간을 두고 신중을 기하라.

47년생 가벼운 질환에 시달리기 쉬우며 근심거리가 생긴다.

35년생 동정과 연민의 차이점이 구분하자.

