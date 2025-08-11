일가족 숨진 대구 아파트 화재…수사 본격화 [사건수첩]

지난 10일 대구의 한 아파트 화재당시 외부인이 집 안에 침입한 흔적은 발견되지 않았다.

경찰은 누군가 고의로 불을 지른것으로 의심되는 정황들이 추가로 확인되고 있지만, 다양한 가능성을 열어놓고 수사한다는 방침이다.

대구 아파트 화재 현장 모습. 대구소방안전본부 제공

11일 경찰에 따르면 대구 아파트 화재로 일가족 3명이 숨진 사건과 관련해 본격적인 사건 경위 및 원인조사에 나섰다. 일가족 중 한명인 아버지 D씨는 화재 당시 출근했던 것으로 확인됐다.

경찰은 현재로선 방화 가능성이 높은 것으로 보고 화재 원인에 대한 조사를 진행하고 있다. 경찰 관계자는 “아버지에 대한 혐의점이 확인되지 않았다”며 “가족들이 과도한 부채 등 생활고를 겪은 정황도 없다”고 말했다.

대구 동부경찰서와 국립과학수사연구원 등은 이날 숨진 어머니 A(47)씨와 자녀인 B(13)군, C(11)양에 대한 부검을 11일 진행한다. 경찰 관계자는 “여러 가능성을 열어두고 기도 손상이나 독극물 중독 여부 등도 확인할 계획”이라고 밝혔다.

전날 새벽 화재로 A씨는 아파트 화단에 추락한 상태로, B군과 C양은 안방에 누운 상태로 소방대원들에게 발견됐다.

1차 감식 결과 화재 현장에서는 안방과 거실 등 4곳에서 발화 지점이 확인됐으며 양초와 성냥도 다량 발견됐다. 또 아파트 내부 발화지점 주변에 노끈으로 묶은 서적 수십 개 등 인화성 물건들도 놓여 있었던 것으로 확인됐다.

경찰은 숨진 일가족의 주소지가 대구 수성구 범어동에 있는 한 아파트로 확인됐다. 이들은 준공 허가가 난 2022년 해당 아파트에 입주해 5년째 거주했다. 불이 난 신천동 아파트로는 주소지를 이전하지 않고 관리사무소에 등록만 한 상태였다.

이번 불은 전날 오전 3시 35분께 동구 신천동 아파트 11층 세대 내에서 발생했으며 19분 만에 진화됐다.

경찰 관계자는 “부검 결과가 나오는 데까지는 시일이 소요될 것으로 보인다”며 “정확한 화재 원인에 대해서도 감식 결과가 나와야 판단할 수 있다”고 밝혔다.

