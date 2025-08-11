가정연합(통일교) “일부의 일탈로 종교단체 전체를 범죄집단 취급해선 안 돼” 입장문 발표

김건희 특검, 통일교 서울 본부 압수수색 실시 (서울=연합뉴스) 김도훈 기자 = 18일 김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 압수수색을 실시한 서울 용산구 통일교 서울 본부 모습. 이날 특검팀은 '건진법사 청탁 의혹'과 관련해 가평에 위치한 통일교 본부와 서울 용산구에 있는 서울 본부에 대한 압수수색을 실시했다. 2025.7.18 superdoo82@yna.co.kr/2025-07-18 08:28:59/ <저작권자 ⓒ 1980-2025 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

세계평화통일가정연합(통일교)이 11일 ‘일부의 일탈로 종교단체 전체를 범죄집단 취급해선 안 된다’는 제목의 입장문을 냈다. 김건희씨를 둘러싼 여러 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 건진법사 전성배씨를 연결고리로 연루 의혹을 받는 통일교에 대해서도 수사 중인 것과 관련, 일부 정치인을 중심으로 마치 통일교가 정치권력과 국가 정책에 개입해 정교분리(政敎分離)의 헌법 가치를 훼손한 것처럼 알려지는 데 대해 깊은 우려를 표명한 것이다.

가정연합은 입장문에서 “이번 사안의 진실이 철저히 규명될 수 있도록 특검 수사에 긴밀히 협조하고 있고, 수사가 진행 중인 만큼 다양한 의혹에 대해 인내하고 있다”면서도 “하지만 가정연합이 정치권력과 국가 정책에 개입해 정교분리의 헌법 가치를 훼손한 것처럼 공표되는 상황에 대해 매우 우려를 금할 수 없다”고 밝혔다. 가정연합은 이어 “지난 며칠간 일부 정치인은 가정연합 실명을 거론하며 마치 대선을 통해 정권을 매수하고 국정에 개입하거나 헌정 질서를 훼손했다는 과격한 표현들을 반복했다”며 “가정연합은 헌법 제20조 2항(종교와 정치는 분리된다)을 위반한 그 어떤 구상을 한 사실이 없다. 가정연합은 대한민국의 안위와 번영을 위해 예배드리고 기도할 뿐”이라고 강조했다. 가정연합은 ‘건진법사 청탁 의혹’의 핵심 인물로 구속된 통일교 전 세계본부장 윤모씨 사건에 대해 “전직 고위 간부의 일탈을 사전에 막지 못한 것은 매우 유감”이라며 사과의 뜻을 내비쳤다.

가정연합은 다만, “이는(윤씨 사건은) 신뢰에 기반해 운영되는 종교 단체에서 일어난 예상치 못한 일이었고, 그 피해를 가정연합과 신도들이 감내하는 상황”이라며 “한때 대표 목회자 격이었던 간부의 개인 욕심으로 피해를 입은 전 세계 가정연합 신도들에게 마치 연좌제를 적용하는 듯한 분위기는 대단히 우려스럽다”고 밝혔다. 가정연합은 “법과 절차를 존중하며 모든 수사 과정이 공정하고 객관적으로 이루어지기를 기대한다”며 특검과 정치권, 언론을 향해 “정치적 이해관계와 매일 변화하는 정국 속에서 진실이 왜곡되거나 묻혀서는 안 된다”고 요청했다.

다음은 가정연합 입장문 전문.

세계평화통일가정연합(이하 가정연합)은 1954년 대한민국에서 창립된 이래 ‘하나님 아래 인류 한 가족’ 종교적 이상(理想)을 실현하기 위해 194개국에서 활동하고 있습니다. 순결한 참가정 운동, 남북 평화통일 운동, 세계평화 운동은 이러한 이상 실현의 일환이며, 전 세계 1천만 신도가 그 뜻을 함께하고 있습니다. 가정연합은 이번 사안의 경위와 그로 인한 결과를 심각하게 받아들이고 있으며, 이번 사안의 진실이 철저히 규명될 수 있도록 특검 수사에 긴밀히 협조하고 있습니다. 가정연합은 수사가 진행 중인 만큼 다양한 의혹을 이해하고 인내하고 있습니다. 하지만 가정연합이 정치권력과 국가 정책에 개입해 정교분리(政敎分離)의 헌법 가치를 훼손한 것처럼 공표되는 상황에 대해 매우 우려를 금할 수 없습니다. 지난 며칠간, 일부 정치인들은 가정연합 실명을 거론하며 마치 대선을 통해 정권을 매수하고 국정에 개입하거나 헌정 질서를 훼손했다는 과격한 표현들을 반복했습니다. 가정연합은 헌법 제20조 2항(종교와 정치는 분리된다)을 위반한 그 어떤 구상을 한 사실이 없습니다. 가정연합은 대한민국의 안위와 번영을 위해 예배드리고 기도할 뿐입니다. 현대 민주사회에서 정교분리 원칙의 의미는 각 영역의 중립 준수는 물론이고 국가로부터 종교를 보호하려는 장치로 해석됩니다. 이 원칙이 존중되지 않는다면 모든 사회적 이슈에 대한 설교, 기도회 등 종교 집회나 가르침은 정치적 개입이라 해석될 것입니다. 그렇다면 국가 지도자가 특정 종단과 기도회를 갖고, 선거철 정치 지도자가 교회나 사찰을 방문하는 것도 논란이 될 수 있습니다. 또한 일부 성직자들의 시국 선언을 놓고 해당 종교 전체로 확대시켜 정교분리 원칙에 어긋난다는 논리가 성립된다면, 이는 헌법에도 현실에도 맞지 않습니다. 이달 초 한국 종교 상황을 크게 우려한 전 세계 지도자 400여 명이 서울에 모여 ‘2025 세계 종교 지도자 콘퍼런스’를 개최했습니다. 오는 12월까지 4,000여 명이 참석할 예정이며, 이들은 “종교적 실천과 영적 표현이 제한되거나 억압되는 사례에 대해 법은 질서와 공존을 위한 수단이지, 인간 정신의 자유를 억압하는 도구가 되어서는 안 된다”고 촉구하고 있습니다. 지금 일부 언론은 가정연합 고위 간부를 지낸 인물의 주장에 현혹되는 모습입니다. 그는 선을 넘은 탐욕으로 교단 내 입지를 잃어가자 개인적으로 일탈행위를 했던 것으로 추단됩니다. 이 과정에서 세속 권력을 무분별하게 접촉한 정황이며, 가정연합이 이러한 행위를 보호하지 않고 선을 긋자 앙심을 품은 듯한 모양새입니다. 가정연합과 같은 세계적인 규모의 조직에서는 예기치 못한 일탈과 예외적 상황이 나타날 수 있습니다. 다만, 이를 전체 공동체의 의도와 방향성으로 일반화하거나 확대해석하고, 심지어 가정연합 전체를 범죄 집단처럼 대하는 것은 종교의 자유와 양심의 자유를 침해하는 행위입니다. 가정연합은 내부 규율과 원칙에 따라 징계 절차를 마치고, 관련 법과 규정에 따른 외부 조치를 준비하고 있습니다. 전직 고위 간부의 일탈을 사전에 막지 못한 것은 매우 유감입니다. 이는 신뢰에 기반해 운영되는 종교 단체에서 일어난 예상치 못한 일이었고, 그 피해를 가정연합과 신도들이 감내하는 상황입니다. 한때 대표 목회자 격이었던 간부의 개인 욕심으로 피해를 입은 전 세계 가정연합 신도들에게 마치 연좌제를 적용하는 듯한 분위기는 대단히 우려스럽습니다. 특검이 압수한 명단의 당사자인 국내 신도 110만 명 전부를 피의자처럼 취급해서는 안 됩니다. 가정연합은 특검 수사에 성실히 임하며, 최선을 다해 협조하고 있습니다. 법과 절차를 존중하며, 모든 수사 과정이 공정하고 객관적으로 이루어지기를 기대하고 있습니다. 이에 특검과 정치권, 언론 모두에게 엄중히 요청드립니다. 정치적 이해관계와 매일 변화하는 정국 속에서 진실이 왜곡되거나 묻혀서는 안 됩니다. 특히 헌법이 보장하는 종교의 자유와 양심의 자유는 어떤 경우에도 침해되어서는 안 되며, 이는 우리 사회의 근본 가치이자 민주주의의 핵심입니다. 감사합니다. 세계평화통일가정연합 한국협회장 황보국, 효정글로벌통일재단 이사장 김종관 HJ매그놀리아 한국재단 이사장 유경득, HJ천주천보수련원 원장 이기성 천주평화연합 한국회장 박영배, 세계평화여성연합 한국회장 김고은 한주그룹 회장 유광현, 한국종교협의회 회장 홍윤종, 원로목회자회 회장 조만웅 천법원 원장 김진춘, 천일국대사관 관장 이현영, 효정학술원 원장 진성배 효정국제문화재단 이사장 최형석, 청심IT 대표 김재균 청심평화월드센터 대표 최광원, HJ Peace Media Center 대표 홍현기

이복진 기자 bok@segye.com

