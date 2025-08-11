“KSPO에 폭발물 설치했다”… 경찰, 관련 ‘일본 변호사 사칭 사건’ 수사 중

10일 ‘서울 올림픽공원 체조경기장(KSPO돔)에 폭발물을 설치했다’는 팩스가 들어왔단 신고가 접수돼 공연을 보러 온 관객이 대피하는 등 소동이 발생한 가운데 유사한 폭발 협박사건이 약 2년 전부터 40건 넘게 경찰에 접수됐던 것으로 나타났다. 이들은 실존하는 일본 변호사를 사칭했단 점이 유사하단 게 경찰 측 설명이다.

지난 10일 서울 올림픽공원 KSPO돔(올림픽체조경기장)에서 폭발물 설치 신고가 접수된 가운데 수색을 마친 경찰특공대가 이동하고 있다. 연합뉴스

11일 경찰에 따르면 전날 올림픽공원 KSPO돔 폭발 협박 팩스 발신 번호는 지난 7일 ‘학생 황산 테러’ 협박 팩스 발신 번호와 동일했다. 이들 모두 실존하는 일본 변호사를 사칭한 협박이었다.

서울경찰청 관계자는 “두 사건을 병합해서 사이버범죄수사대에서 수사를 진행 중”이라고 밝혔다. 일본 변호사를 사칭한 협박 팩스·메일 관련 신고는 2023년 8월부터 최근까지 총 44건(팩스 26건·이메일18건)으로 집계됐다. 최근 2건 외 나머지는 팩스 발신번호가 다른 것으로 전해졌다.

경찰은 일본 변호사 사칭 협박 사건과 관련해 인터폴에 공조수사를 3회, 형사사법공조 5회 등을 진행했다고 밝혔다. 올 1월에는 일본대사관 관계자와 공조 회의를 진행하기도 했고, 조만간 일본대사관 측과 다시 한 번 만나 대응 방안을 논의하기로 했다.

일본변호사 사칭 협박 이메일·팩스 사건은 일본 현지에서도 수건 발생해 일부 사법처리된 사례가 있다는 게 경찰 측 설명이다.

경찰 관계자는 이번 사건과 관련해 “협박 내용의 실현가능성 여부와 상관없이 일본 측과의 적극적인 공조를 통해 관계자 사법 처리에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

김승환 기자 hwan@segye.com

