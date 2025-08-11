“이사벨 하크 보러 진주로 가자” 여자배구 대표팀, 12일부터 코리안인비테이셔널 출전…16일에는 한일전 펼쳐진다

“이사벨 하크 보러 진주 가자”

여자배구 대표팀이 12일부터 17일까지 경남 진주에서 열리는 ‘2025 코리아인비테이셔널’에 출전한다. 올 시즌 국제배구연맹(FIVB) 발리볼네이션스리그(VNL)에서 여자배구 대표팀이 1승11패, 18개국 중 최하위에 머물며 강등당한 상황에서 국내 배구팬들로선 한국과 아시아 이외 국가들과의 맞대결을 볼 수 있는 흔치 않는 기회다.

페르난도 모랄레스 감독이 이끄는 여자배구 대표팀은 12일 막을 올려 17일까지 진주에서 열리는 코리아인비테이셔널에서 일본, 프랑스, 체코, 스웨덴, 아르헨티나와 맞대결을 펼친다. 여자배구 대표팀의 올해 마지막 국제대회다.

대회를 주최하는 대한배구협회는 22일부터 다음달 7일까지 태국에서 개최되는 세계선수권대회에 출전하는 5개국 중 초청하는 데 성공했다. 한국을 포함한 6개국은 풀리그로 우승팀을 가린다. 한국은 12일 개막전에서 아르헨티나와 맞붙은 뒤 프랑스(13일),스웨덴(15일), 일본(16일), 체코(17일)와 차례로 맞대결을 펼친다.

내년 일본 아이치·나고야 아시안게임과 세계선수권 출전권이 걸린 아시아선수권을 대비해 젊은 선수 위주의 라인업을 꾸린 여자배구 대표팀은 내년부터는 VNL에 나갈 수 없다. 이번 대회를 통해 국제 경쟁력을 점검해야 한다.

상대 국가들도 일본을 제외하면 세계선수권대회 최종 점검 차원에서 거의 1진급으로 선수들을 꾸려 출전한다. 2025 VNL에서 4위에 오른 ‘강호’ 일본은 주포 이시카와 마유와 한국 V리그 페퍼저축은행의 새 아시아쿼터 미들블로커인 시마무라 하루요 등 주전들을 뺀 1.5진급 선수들을 파견한다. 1.5진급 선수들이지만, 일본은이 워낙 탄탄한 선수층을 자랑하기에 한국은 승리를 장담할 수 없다. 마침 일본과의 맞대결은 광복절 다음 날인 16일 펼쳐지기에 대표팀으로선 전의를 불태우고 있다.

개막전 상대인 아르헨티나는 자국 배구 레전드 다니엘 카스텔라니 감독이 팀을 이끌고 있다. 남미배구연맹(CSV) 코파아메리카 우승국인 아르헨티나는 대회 MVP 비앙카 쿠뇨, 베스트 세터 빅토리아 마예르 등 주축들이 총출동한다. VNL에서 2-3으로 석패을 안겨줬던 체코도 진주에 온다. VNL에서 최다득점을 기록하며 우리를 괴롭혔던 브란추스카 모니카가 이번에도 한국전 선봉에 선다. 한국으로선 체코에게 승리를 거뒀다면 VNL 강등을 피할 수 있었기에 이번 맞대결에서 설욕해야 한다. 프랑스는 도쿄 올림픽 이후 대표팀 지휘봉을 잡았던 세자르 곤잘레스 감독이 지휘하고 있다. VNL에서는 한국이 0-3으로 패한 바 있다.

스웨덴에는 이번 대회 출전하는 선수 중 가장 대어급인 이사벨 하크가 출전한다. 하크는 파올라 에고누(이탈리아)와 더불어 세계 최고의 아포짓 스파이커로 꼽히는 선수다. 1m96의 장신임에도 불구하고 빠른 스텝에 스윙도 빨라 좀처럼 막기 힘든 선수다. 무리한 공격을 펼친다기 보다 토스가 좋지 않으면 리바운드성 볼처리를 통해 다시 공격권을 가져와 타점을 다시 잡아 때리는 등 범실과 기복도 적은 선수다.

한국은 VNL 대표팀과 비교하면 멤버가 달라진다. 미들 블로커 김세빈과 세터 김다은(이상 한국도로공사), 아웃사이드 히터 이주아(GS칼텍스)가 21세 이하(U-21) 세계여자선수권 대표팀에 합류함에 따라 김세빈 대체 선수로 박은진(정관장)을 차출해 14명으로 코리아인비테이셔널에 나선다.

주장 강소휘(한국도로공사)와 육서영(IBK기업은행), 정윤주(흥국생명), 이선우(정관장) 등이 공격 주축으로 나선다. 특히 ‘2+1년’ 계약을 한 모랄레스 감독은 이번 대회 종료 후 1년 계약 연장 여부와 관련한 재신임 평가를 받는 만큼 올해 마지막 국제대회에서 총력전을 펼칠 전망이다.

8일 진주로 이동한 대표팀은 개막 이틀 전인 10일 오전 11시 갤러리아 진주점 7층 행사장에서 강소휘 7명의 선수가 참여하는 팬 사인회를 개최한다. 이번 대회에선 개막식과 시상식을 별도로 개최하지 않는 가운데 16일 오후 2시 일본과 경기에서 앞서 조규일 진주시장과 백승흥 전주시의회 의장, 오한남 대한배구협회장 등이 시구할 예정이다. 배구협회는 1,2세트 사이에 조규일 진주시장과 김택세 진주시체육회장에게 감사패를 전달한다. 17일 12시 개최되는 체코전 경기를 앞두고는 7년간 여자대표팀에서 주축 공격수로 활약했던 표승주의 국가대표 은퇴식을 열고 기념패를 수여할 계획이다.

