이노폴리스벤처협회, 스마트 안전산업 인력양성 재직자교육 프로그램 운영

(사)이노폴리스벤처협회(이하 협회)는 대전테크노파크, 충남대학교 산학협력단, 목원대학교 산학협력단과 함께 지역혁신클러스터육성(비R&D) 2기(이하 지원사업)를 수행하고 있다고 밝혔다.

지원사업을 통해 스마트 안전산업 분야 재직자를 대상으로 한 ▲온라인 재직자교육 ▲심화직무교육 ▲특화산업 맞춤형 멘토링을 전개하고 있다.

그 일환으로 스마트 안전산업 관련 기업 재직자를 대상으로 2025 스마트안전 인력양성 온라인 재직자교육 프로그램을 마련하고, 교육생을 모집 중이다.

협회는 2023년도부터 스마트안전 기본 및 심화과정, 혁신서플라이 체인과정 등 온라인 재직자교육을 운영했다. 올해는 재난안전대응 전문인력 및 스마트시티 전문인력 과정, 총 2개 과정으로 운영한다.

또한 재직자 교육 참여기업과 특화산업 해당 기업을 대상으로 기술애로해결 및 기업경쟁력 강화를 위한 맞춤형 멘토링 지원, 특화산업 관련 최신 동향 및 직무수행 향상 관련 주제로 심화직무교육을 운영한다.

스마트 안전산업 인력양성 재직자교육 프로그램 일정 문의 및 신청은 이노폴리스벤처협회 홈페이지 및 문의처를 통해 가능하다.

김정환 기자 hwani89@segye.com

