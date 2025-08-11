이정민 "30대에 난소 나이 42세…시험관 10번 시도"

KBS 아나운서 출신 방송인 이정민이 과거 난임으로 힘들었던 사실을 털어놨다.

이정민은 10일 오후 방송된 KBS 2TV 예능물 '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀')에서 스페셜 MC로 나서 요식업자 이순실과 함께 산부인과를 찾은 그녀의 직원 나민희의 모습을 보고 이 같이 반응했다.

이정민. KBS 2TV '사당귀' 캡처

결혼 5년 차인데도 아기 소식이 없다는 나민희는 이날 보스인 이순실과 함께 산부인과를 방문했다.

난임 문제를 고백한 나민희는 과거 인공 수정 1번, 시험관 시술 1번을 시도한 적 있었다고 했다.

나민희는 시험관 시술에 대해 "배가 구멍 뚫린 느낌이더라. 몸이 엄청 붓는다. 그때 저보고 주변에서 다 그랬다. 왜 이렇게 살이 쪘냐고. 실패하니까 내 몸 자체를 보는 게 싫었다"고 털어놨다.

이정민은 나민희의 사연에 공감했다. 첫째는 자연 임신이 됐지만 둘째가 안 생겨서 병원에서 시험관을 했기 때문이다.

이정민은 "주사 한 대 맞는다고 끝이 아닌다. 시간을 맞춰 꼭 그 시간에 맞아야 한다. 하루에 서너 번 맞는다. 시간을 놓치면 사이클을 망친다. 회식하면서 술 안 먹고 탬버린 치다가 알람이 울리면 주사를 몰래 챙겨서 화장실에 가서 맞은 적이 있다"고 돌아봤다.

이정민은 얼마 만에 성공했냐는 물음에 "10번째에 성공했더라"라고 답했다.

시험관을 하게 된 이유는 아침 방송 때문이었다. 그녀는 "30대 중반 갓 넘겼는데, 난소 나이가 42세가 나왔다. 너무 충격이었다. 35~36세밖에 안 됐을 때"라면서 "제가 아침방송을 너무 오래했다. 매일 새벽에 두세 시간 긴장하고 방송하는 걸 10년 가까이 하니까 몸에 무리가 된 것"이라고 부연했다.

이정민은 2012년 이비인후과 의사와 결혼해 슬하에 1남1녀를 두고 있다. 스파숍을 운영 중이다.

