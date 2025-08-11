“당내 내란동조 세력 존재‥ ‘윤어게인’ 아직도 주창” 조경태, 내란특검 출석

12·3 비상계엄 관련 국회 계엄 해제 방해 의혹을 수사하는 내란 특검이 조경태 국민의힘 의원을 11일 참고인 신분으로 조사한다.

국민의힘 당대표 후보에 출마한 조경태 의원이 11일 오전 내란특검 사무실이 마련된 서울 서초동 서울고등검찰청에서 참고인 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 뉴스1

조 의원은 이날 오전 8시 조사를 받기 위해 7시50분쯤 서울 서초구 서울고검에 도착했다. 그는 지난해 12월3일 비상계엄 당시 국회 계엄 해제 결의안에 표결한 의원 중 한 명이다.

조 의원은 수사에 응하게 된 계기를 묻는 취재진의 질문에 “전 아직도 내란은 끝나지 않았다고 본다”며 “당내에 내란동조 세력이 존재하고 있다. ‘윤어게인’을 아직도 주창하는 그런 세력이 내란동조 세력”이라고 주장했다.

이어 “저는 헌법기관의 일원으로서 대한민국 국민의 안전과 생명을 지켜야 할 의무가 있다”며 “여기에 대한 진실을 제가 알고 있는 범위, 그리고 경험한 부분을 소상히 말씀드리기 위해서 이 자리에 섰다”고 전했다.

조 의원은 “주로 (계엄 당일과) 그날 새벽에 있었던 이야기에 대해서 제가 경험했던 내용에 대해서 소상히 말씀드릴 것”이라고 했다.

국회 표결 당시 국민의힘 지도부에서 어떻게 상황이 전달됐냐는 질문엔 “(국민의힘) 단체 톡방에서 대화들이 엉켰던 것 같고, 혼선이 빚어진 것은 틀림이 없다는 생각”이라며 “저는 바로 국회로 들어갔다”고 밝혔다.

앞서 특검은 김민기 국회 사무총장과 국민의힘 소속으로 계엄 해제 요구 결의안 표결에 참여한 김상욱 더불어민주당 의원을 참고인으로 소환하는 등 계엄 해제 방해 의혹 수사에 속도를 내고 있다.

특검은 우원식 국회의장에게도 참고인 조사 협조를 요청해 지난 7일 조사를 진행한 바 있다.

박지영 특별검사보(특검보)는 지난 5일 정례브리핑에서 “(계엄 해제 결의안 투표에) 참여한 분도 있지만, 참여하지 않은 사람들이 왜 안 하게 됐는지 조사가 이뤄져야 할 것 같다”며 국민의힘뿐만 아니라 당시 국회 본회의장에 들어오지 못한 더불어민주당 의원들도 조사 대상이 될 수 있다고 설명했다.

이에 따라 특검이 당시 투표에 참여하지 못했던 다른 의원들에게도 추후 참고인 조사 협조 요청을 할 것으로 보인다.

김경호 기자 stillcut@segye.com

