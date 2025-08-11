‘바가지 요금’ 없애니 다시 북적이는 제주…관광객 회복세 나타나

‘바가지 논란’ 등으로 위기를 겪은 제주의 관광객 수가 다시 증가세로 돌아섰다.

제주시 조천읍 함덕해수욕장에서 피서객들이 바닷물에 몸을 담그며 더위를 식히고 있다. 뉴시스

10일 제주도에 따르면 9일 제주관광객수는 799만7066명으로 이날 800만명을 돌파할 것으로 보인다. 지난해 같은기간(844만925명)보다는 여전히 5.4% 감소한 수치지만 월별 통계를 보면 조금씩 회복세를 보인다.

내국인과 외국인을 합한 전체 관광객수는 2~3월만해도 전년 대비 각각 -18.2%, -13.9%를 기록했다. 4월, -7.4%, 5월 -1.2%로 점차 간격이 줄더니 6월에는 1.0%가 증가하며 골든크로스를 이뤄냈고 7월에는 4.1%(잠정) 증가를 기록했다.

몇 년 사이 감소세가 두드러졌던 내국인관광객도 회복하는 추세다. 2월 20.7%, 3월-15.5%, 4월 -10.1% , 5월 -4.0%, 6월 -3.3%에서 7월에는 -0.9%(잠정)까지 감소세가 줄었다. 이런 추세라면 하반기에는 전년 대비 감소세가 둔화하는 것을 넘어 증가세로 전환할 가능성이 있다.

아직 전성기 시절에 비할 수준은 아니지만 침체가 지속되던 내국인 관광객이 다시 성장세로 돌아선 것은 매우 고무적이라고 제주도는 평가했다.

도는 단체관광객 지원책과 수도권 중심 다양한 팝업 행사 등의 마케팅 전략이 한몫한 것으로 보고 있다. 특히 바가지 논란을 해소하기 위한 ‘가성비 협의체’ 출범, 해수욕장 파라솔‧평상 요금 동결 등도 긍정적인 작용을 한 것으로 도는 분석했다.

도는 8월 휴가철 막바지 할인행사와 함께 9월에는 가을 성수기를 앞둔 틈새 관광객을 유치할 계획이다. 또 합리적인 가격 정책을 통해 관광객들의 만족도를 높여 도민과 관광객 모두가 안심하고 즐길 수 있는 환경을 조성할 계획이다.

‘중국 단체관광객 무비자 정책’에 대응해 제주 방문 중국인의 90%를 차지하는 개별관광객에 집중하는 한편 수도권 방문 중국 단체관광객을 유치하는 등의 전략을 세웠다.

김양보 도 관광교류국장은 “지금까지는 시장 반등의 토대를 만드는 시간이었다면, 이제는 성장 흐름을 정교하게 관리하고 지속가능한 구조로 안착시키는 것이 핵심”이라며 “국내외 관광객들의 제주방문 수요촉진과 관광품질을 개선해 나가는 하반기가 될 것”이라고 했다.

박윤희 기자 pyh@segye.com

