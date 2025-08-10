날선 침투로 PK획득… 손흥민 美 데뷔전 ‘합격점’

로스앤젤레스(LA)FC 손흥민(33)이 이적 사흘 만에 치른 미국프로축구 메이저리그사커(MLS) 데뷔전에서 동점 페널티킥을 유도하며 인상적인 활약을 펼쳤다.



손흥민은 10일 미국 일리노이주 브리지뷰의 시트긱 스타디움에서 열린 시카고 파이어와 2025 MLS 27라운드 원정 경기에서 후반 16분 교체 투입돼 1-2로 뒤지던 후반 32분 페널티킥을 유도하며 LAFC를 패배 위기에서 건져냈다. LAFC는 드니 부앙가의 페널티킥 동점 골로 2-2 무승부를 기록했다.

종횡무진 LAFC 손흥민이 10일 미국 일리노이주 브리지뷰의 시트긱 스타디움에서 열린 시카고 파이어와 2025 메이저리그사커(MLS) 27라운드 원정경기에서 상대수비를 피해 공을 차고 있다. 브리지뷰=AFP연합뉴스

이날 경기는 손흥민에게는 독일 분데스리가, 잉글랜드 프리미어리그에 이어 자신의 세 번째 프로 리그인 MLS에 데뷔전이었다. 10년간 활약했던 잉글랜드 프리미어리그 토트넘을 떠나 지난 7일 MLS 역대 최고 이적료인 2650만달러(약 369억원)에 LAFC 유니폼을 입은 손흥민은 비자 문제가 해결되자마자 이날 경기 교체 선수명단에 이름을 올렸다. 전반 중반부터 중계방송 화면에는 몸을 푸는 손흥민의 모습이 비쳐지는 등 후반전 출격에 대한 기대가 무르익었다.



1-1로 팽팽하던 후반 16분 손흥민이 데이비드 마르티네스와 교체돼 그라운드에 들어서자 관중석에서는 박수와 함성이 쏟아졌다. 이후 그가 공을 잡을 때마다 환호가 터졌다. 손흥민은 후반 22분 페널티지역 밖 정면에서 왼발로 MLS 첫 슈팅을 기록했으나 힘이 실리지 않아 골키퍼에게 잡혔다.



손흥민이 투입됐음에도 LAFC는 후반 25분 조나탕 밤바의 슈팅에 골을 허용하며 시카고에 1-2로 리드를 빼앗겼다. 그러자 손흥민이 나섰다. 후반 32분 역습 상황에서 수비 뒷공간을 파고들며 페널티지역 안 오른쪽으로 공을 몰다 상대 수비수 카를로스 테란에게 밀려 넘어지며 페널티킥을 얻어냈다. 애초 주심은 테란이 먼저 공을 걷어낸 것으로 판단해 휘슬을 불지 않았지만 경기가 진행되던 도중 경기를 중단하고 직접 비디오판독에 나선 끝에 페널티킥이 선언됐다. 후반 36분 키커로 나선 부앙가는 오른발로 강하게 차넣어 승부를 원점으로 돌렸다. 이후 양 팀은 추가 득점 없이 2-2로 경기를 마쳤다.



손흥민은 추가시간에 골 지역 오른쪽으로 침투해 오른발 슛을 했으나 수비수에게 막혀 아쉬움을 남겼다. LAFC는 승점 37로, 서부 콘퍼런스 6위에서 5위로 올라섰다. LAFC는 17일 매사추세츠주 폭스버러의 질레트 스타디움에서 뉴잉글랜드 레볼루션과 원정 경기를 치른다.

