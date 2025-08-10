APEC 개최도시 경주, 광복 80주년 맞아 태극기 물결로 물든다

경주시는 제80주년 광복절을 맞아 민족자존과 국권회복을 위해 희생한 선열들의 숭고한 애국정신을 기리고, ‘범시민 태극기 달기 운동’을 전개해 국기의 존엄성을 높이며 광복의 기쁨과 의미를 함께 나누고자 한다고 10일 밝혔다.

이번 운동은 오는 15일 광복절 당일을 중심으로 관공서, 가정, 민간기업과 단체, 주요 도로변 등 전 시민이 태극기를 게양하는 방식으로 진행된다.

태극기 게양 안내 웹포스터. 경주시 제공

태극기 게양 시간은 △국가·지자체 및 공공기관 청사는 평소와 같이 24시간 △각급 학교와 군부대 주 게양대는 평소대로 낮 동안 △가정·민간기업·단체는 당일 오전 7시부터 오후 6시까지다.

시는 광복절 분위기 확산을 위해 지난 7일~15일까지 46개 노선에 가로기 4000여 개를 게양해 시 전역을 태극기 물결로 물들일 계획이다.

또한 단독주택의 경우 대문에, 공동주택은 각 세대 난간의 중앙이나 앞에서 바라보아 왼쪽에 태극기를 게양하며, 강당 등 실내에서는 전면을 바라보았을 때 왼쪽 또는 중앙에, 차량은 전면을 바라보았을 때 왼쪽에 게양하도록 했다.

주낙영 시장은 “제80주년 광복절은 선열들의 희생과 헌신을 되새기고, 나라사랑의 마음을 행동으로 보여줄 수 있는 뜻깊은 날”이라며 “시민 모두가 자발적으로 태극기를 게양해 광복의 감격과 의미를 되새기고, 미래세대와 함께하는 애국의 장을 만들어 주길 바란다”고 말했다.

경주=이영균 기자 lyg0203@segye.com

