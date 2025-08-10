덥다고 물만 ‘벌컥 벌컥’ 했다간 큰일‥ ‘이 질환’ 환자엔 오히려 독

무더운 여름 지친 체력을 보충하기 위해 보양식과 제철과일을 찾는다. 콩팥 기능이 정상이면 식생활의 제한이 없지만 이런 음식은 콩팥병을 앓고 있는 경우 해가 될 수 있어 주의해야 한다.

여름철에 수분 보충을 위해 즐겨먹는 수박이나 참외 같은 제철과일도 콩팥병 환자에게는 위험할 수 있다. 이런 과일들은 칼륨 함량이 높은데, 콩팥 기능이 떨어진 상태에서 칼륨을 과도하게 섭취하면 고칼륨혈증이 발생하기 쉽다. (손질된 수박 조각) 게티이미지

10일 의료계에 따르면 콩팥은 노폐물을 걸러내고 체내 수분과 염분 균형을 조절한다. 약물에 의해 콩팥 기능이 감소해서 발생하는 급성 콩팥병은 수액 치료 등으로 어렵지 않게 치료해 콩팥 기능을 회복시킬 수 있다. 반면 만성 콩팥병은 3개월 이상 콩팥 기능이 떨어져 있거나 혈뇨, 단백뇨가 지속적으로 나오는 상태로 콩팥 기능을 회복시키기 어렵다.

고온다습한 여름에는 땀을 몸 밖으로 배출해 열을 내보내면서 체온을 유지한다. 이때 땀으로 수분과 무기질 등이 함께 배출되면서 피로감을 쉽게 느낄 수 있다. 삼계탕의 주재료인 닭은 단백질이 풍부해 면역력과 기력 보충에 도움을 주지만, 콩팥병 환자에게 고단백 식품은 부담이 된다.

건강한 사람의 경우 단백질 대사 후 발생하는 노폐물이 콩팥을 통해 문제없이 배출된다. 하지만 콩팥 기능이 저하된 상태에서 고단백 보양식을 섭취하면 단백질 대사 과정에서 콩팥 기능이 더 나빠져 병이 악화될 수 있다. 단백질은 소화되면서 요소라는 물질이 만들어지면 콩팥을 통해 소변으로 배설되기 때문에 고단백 섭취가 콩팥에 부담을 줄 수 있다.

삼계탕. 게티이미지뱅크

고칼륨혈증은 손발 저림, 근육 마비, 혈압 저하, 부정맥을 일으킬 수 있으며, 심한 경우 심장마비로 이어질 수도 있다. 따라서 수박, 참외, 멜론, 토마토, 자두, 바나나처럼 칼륨 함량이 높은 과일은 되도록 피하는 것이 좋다. 과일은 2시간 이상 물에 담가둔 후 껍질을 벗겨 섭취하면 칼륨 성분을 일부 줄일 수 있다.

콩팥은 한 번 손상되면 다시 건강한 상태로 돌아가기 어렵고, 병이 진행되면서 말기 상태가 되면 호흡곤란, 구역, 구토 등의 증상이 심해져 일상생활이 어려워진다. 결국 평생 투석을 받거나 이식을 해야 하는 상황까지 올 수 있다.

따라서 콩팥 건강을 위해서는 정기적인 검진을 통해 병을 조기에 발견하고 치료하는 것이 매우 중요하다. 특히 고령자라면 더욱 신경 써야 하는데, 건강보험심사평가원에 따르면 2023년 기준 만성 콩팥병 환자 중 60대 이상이 81.5%를 차지하고 있다.

40대 이후에는 콩팥 기능이 점차 감소한다. 40대 이후 당뇨병이나 고혈압이 있다면 1년에 한 번씩은 소변 검사와 콩팥 기능 검사를 받으면 좋다. 또 콩팥 기능을 악화시키고 염증을 유발하는 흡연과 음주는 반드시 피해야 한다. 콩팥 기능이 떨어진 경우 나트륨 배출이 어려워지므로, 최대한 싱겁게 먹는 습관을 들이는 것이 좋다.

황만기키본한의원 황만기 대표원장(한의학박사). 황만기키본한의원 제공

여름철에는 땀으로 인한 수분 부족을 막기 위해 하루 2ℓ의 수분 섭취를 권장하기도 하지만, 콩팥병 환자는 이 역시 주의해야 한다. 콩팥 기능이 저하된 환자들은 수분 대사 능력이 떨어져 마신 물을 소변으로 제대로 배출하지 못하고 몸에 쌓이게 된다.

이로 인해 눈 주위, 얼굴, 발과 목 등 전신에 부종이 생길 수 있다. 또 과도한 수분이 폐에 쌓이면 폐부종이 발생해 호흡곤란을 유발할 수도 있다. 물을 과도하게 마시면 혈액 속 나트륨 농도가 낮아지는 저나트륨혈증이 발생할 수도 있는데, 두통, 근육 경련, 구토 등의 증상을 유발할 수 있고, 심할 경우 의식 장애, 간질 발작 등이 나타날 수도 있다.

황만기키본한의원 황만기 대표원장(한의학박사)은 “개인마다 다른 체질적 편향성과 계절적 변화 상황 그리고 면역력(正氣)과 항상성(homeostasis)을 중요하게 생각하는 한의학에서는, 여름철 너무 과도한 맹물 섭취가 오히려 몸의 불균형을 초래하는 중요한 원인으로 작동할 수 있다고 해석한다”며 “저나트륨혈증(hyponatremia)은 진액(津液)이 너무 지나치게 희석되어 수습(水濕) 대사 기능이 비정상적으로 뚜렷하게 떨어진 상태라고 볼 수 있는데, 특히 체질적으로 비위(脾胃)가 약하고 몸이 전반적으로 냉(冷)한 소음인(少陰人)들의 경우, 과도한 맹물(특히 찬물) 섭취가 소화 기능을 더 나쁘게 만들고, 수액(水液) 대사를 악화시키는 과정에서, 기능성 소화불량·만성피로와 함께 특발성 부종 증상이 자주 나타날 수 있기 때문에 더욱 주의해야 한다”고 설명했다.

김경호 기자 stillcut@segye.com

