“장사 안 돼서 500원 커피?”…백종원, ‘유튜버 저격’에 칼 뽑았다

백종원 대표가 이끄는 외식 프랜차이즈 기업 더본코리아가 자사와 가맹점을 대상으로 지속적인 비방과 허위 사실을 유포해온 유튜버에 대해 강경 대응에 나선다.

◆긴급 상생위원회 소집…점주 피해에 본사도 본격 대응

더본코리아는 9일 이달 중 ‘긴급 상생위원회’를 소집할 계획이라고 밝혔다. 상생위원회는 본사 임원, 가맹점 대표, 외부 전문가 등이 함께 참여해 브랜드 운영의 투명성과 상호 협력을 논의하는 공식 협의체다.

더본코리아는 점주들의 의견을 반영해 이달 중 긴급 상생위원회를 연다. 연합뉴스

이번 회의는 빽다방, 홍콩반점 등 주요 브랜드 점주협의체가 본사에 제출한 ‘일부 유튜버 관련 긴급 상생위원회 개최 요청서’에 따른 것이다.

점주협의체는 요청서를 통해 “일부 유튜버가 더본코리아와 관계자들을 대상으로 과도한 감시와 집요한 추적을 일삼고 있다”며 “사실에 근거하지 않은 악의적인 방송을 반복하고 있다”고 지적했다.

특히 “자극적인 제목과 편집을 통해 특정 브랜드를 겨냥한 표적 방송을 이어가고 있다”며 강한 우려를 표했다.

◆허위 주장, 매장 운영에 ‘직격탄’

점주들은 유튜버가 주장한 허위 내용으로 인해 직접적인 피해가 발생하고 있다고 호소하고 있다.

협의체에 따르면 유튜버들은 △새마을식당과 홍콩반점이 저급 식재료를 사용했다 △빽다방이 장사가 되지 않아 유통기한 임박 원두를 처리하기 위해 500원 행사를 벌였다 △홍콩반점의 3900원 짜장면 행사는 유통기한이 지난 소스를 사용한 것이라는 등 사실과 다른 주장을 무분별하게 퍼뜨리고 있다는 것이다.

더본코리아는 “점주들의 피해가 누적됨에 따라 사실관계를 명확히 밝히고, 근거 없는 비방에 대해서는 법적 조치를 포함한 강경 대응에 나설 방침”이라고 밝혔다.

유튜버들의 허위 주장에 대한 대응 방안과 점주 보호 대책을 마련할 방침이다. 연합뉴스

회사 관계자는 “그간 무대응 원칙을 유지해왔던 이유는 오히려 반박할 경우 해당 유튜버의 조회수와 노이즈 마케팅에 힘을 실어줄 우려가 있었기 때문”이라며 “점주 피해가 심각해지면서 이제는 묵과할 수 없는 수준에 이르렀다”고 설명했다.

◆전문가들 “프랜차이즈 업계 전반의 기준점 될 것”

업계 전문가들은 이번 더본코리아의 대응이 단순히 기업 이미지 수호 차원을 넘어 가맹점주 보호와 브랜드 생태계 안정성을 위한 중요한 전략적 조치로 보고 있다.

유통업계 한 관계자는 “온라인상에 유포되는 허위 정보는 단순히 본사 이미지를 훼손하는 것을 넘어 일선 매장에서 고객을 응대하는 점주들에게 실질적인 타격을 준다”고 설명했다.

이어 “이번 사례는 프랜차이즈 업계 전체가 무분별한 루머와 악성 콘텐츠에 어떻게 대응해야 할지를 보여주는 중요한 기준점이 될 것”이라고 평가했다.

