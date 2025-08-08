송언석 “전한길. 이후 전당대회 일정 출입 금지”

국민의힘 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표는 8일 국민의힘 전당대회 첫 합동연설회 현장에서 전 한국사 강사이자 유튜버인 전한길씨 참석에 따른 소란이 빚어진 것에 대해 향후 전당대회 일정에 전 씨 등의 출입을 금지하겠다고 했다.

전 한국사 강사이자 유튜버인 전한길 씨가 8일 대구 북구 엑스코에서 열린 국민의힘 제6차 전당대회 대구·경북 합동연설회에 참석하고 있다. 연합뉴스

송 비대위원장은 이날 긴급 지시사항을 통해 “혼란을 불러일으킨 전한길 씨를 포함해 대의원 자격이 없는 인사에 대해 향후 개최되는 모든 전당대회 일정에 출입을 금지시킬 것”이라고 말했다.

전 씨는 이날 대구 엑스코에서 열린 대구·경북 합동연설회에 자신이 설립한 전한길뉴스 발행인 자격으로 참여했다. 그는 윤석열 전 대통령을 옹호하는 후보들을 향해서는 “잘한다”며 박수를 보냈고, 계엄 옹호와 부정선거론에 반대하는 후보자 연설에선 “배신자”를 외쳤다.

송 비대위원장은 “축제의 장이 되어야 할 전당대회를 분열과 갈등의 장으로 만든 데 대해 엄중 경고한다”며 “선관위 및 중앙당, 시도당에서는 전당대회가 원만하게 치러질 수 있도록 각별히 유의해주기를 바란다”고 당부했다.

이도형 기자 scope@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]