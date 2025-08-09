친절해지겠다더니…여수 식당서 남은 반찬 담다가 적발

불친절 손님응대와 한 호텔이 걸레수건을 제공해 홍역을 치른 전남 여수에서 이번에는 잔반을 재사용한 식당이 적발돼 파장이 계속되고 있다.

관광 이미지 훼손 우려가 제기돼 7일 오후 3시 여수시청 현관에서 음식·숙박업 영업주가 주관한 ‘친절 실천 자정 결의대회’를 개최하고 있다. 여수시 제공

전국적인 파장으로 관광도시 이미지 추락을 우려해 지역 식당·숙박업소가 자정 결의대회를 연 지 하루 만이다.

8일 여수시에 따르면 이날 점심시간 여수 교동의 한 식당에서 남은 반찬을 재사용한다는 신고가 시에 접수됐다.

신고자가 제보한 영상에는 식당 종사자로 보이는 한 남성이 남은 음식을 반찬통에 다시 담는 장면이 있는 것으로 알려졌다.

여수시는 곧바로 현장을 방문해 잔반을 재사용한 정황이 있다고 보고 면허 정지 등 행정 처분은 물론 식품위생법 위반 혐의로 형사 고발하는 방안을 검토하고 있다.

여수에서는 유명 식당에서 2인분을 시키고 홀로 식사하는 유튜버에게 “빨리 먹으라”며 면박을 주는가 하면, 1박에 40만원을 받는 리조트형 호텔에서 ‘걸레’라고 적힌 수건을 손님에게 제공해 빈축을 샀다.

여수시와 위생단체협의회 관계자들과 식당, 숙박업주 200여명은 전날 오후 여수시청 현관 앞에서 친절 실천 결의대회까지 열었다.

