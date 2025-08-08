"이러니 반하지"… 이민우, '이민정 닮은꼴' 예비신부 공개

이민우가 미모의 예비신부를 처음 공개했다. ‘살림남2’ 유튜브 캡처

최근 결혼 소식에 이어 임신 소식을 전한 그룹 신화 이민우가 예비 신부의 얼굴을 최초 공개했다.

7일 KBS2 예능 프로그램 ‘살림하는 남자들 시즌2(이하 ‘살림남2’)’는 “‘저 이제 장가갑니다’ 이민우, 6세 딸 키우는 싱글맘과 결혼 첫 심경고백”이라는 제목의 영상을 공개했다.

이날 이민우는 “저 이제 장가갑니다”라며 결혼 소식을 알렸고, 은지원은 “민우야, 닭살 돋았다”면서 놀라움을 감추지 못했다.

이민우는 예비신부의 임신 소식을 전했다. ‘살림남2’ 유튜브 캡처

이민우는 “2013년 1월 지인과 함께한 자리에서 예비신부를 처음 만났다”며 말문을 열었다. 두 사람의 오랜 인연을 언급하며 “현재 예비신부는 홀몸이 아니다. 뱃속에 아이가 있다”고 전해 또 한 번 놀라움을 안겼다. 이어 그는 “이 친구도 매우 힘든 시간을 보냈더라. 딸도 있고, 이혼도 했다”며 예비신부가 싱글맘임을 고백했다.

이민우는 예비신부는 물론 그녀의 아이까지 따뜻하게 품고 새로운 가정을 꾸릴 것을 약속해 깊은 감동을 선사했다. 그의 책임감 있는 진심 어린 모습은 많은 이들에게도 따뜻한 울림으로 다가왔다.

이민우는 예비신부와 통화하면서 “양양이(태명)는 어때? 배 아픈 건 없어졌어?”라며 듬직한 가장의 모습을 보이기도 했다.

이와 더불어 이민우와 예비신부가 함께 찍은 사진들이 처음으로 공개됐다. 재일교포 3세라는 이민우의 예비신부는 야노 시호, 이민정 등을 닮은 연예인급 미모를 자랑했다.

이민우는 예비신부의 6살 딸과도 다정한 모습을 공개했다. ‘살림남2’ 유튜브 캡처

한편, 이민우가 싱글맘과의 결혼 소식을 발표하자 팬들 사이에선 의견이 엇갈렸다. 많은 팬을 거느린 이민우가 어째서 초혼이 아닌 싱글맘과 결혼을 선택했는지에 대한 궁금증으로도 이어졌다.

하지만 이날 선공개 영상이 올라오자, 팬들은 “아내분 인상 너무 좋다”, “이민우가 좋다는데 응원할 수밖에 없다. 행복했으면 좋겠다”, “예비신부 덕분에 활력을 찾은 모습이다”, “함께 있으면 정서적으로 편하게 해주는 사람인 것 같다” 등의 긍정적인 반응과 더불어 두 사람의 앞날에 따뜻한 응원을 보냈다.

