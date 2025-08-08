“가장 똑똑한 녀석이 왔다” 오픈AI…최신 모델 ‘GPT-5’ 공개

생성형 AI(인공지능) ‘챗GPT’로 잘 알려진 미국의 오픈AI가 7일(현지시간) 지금까지 선보인 모델 중 가장 똑똑하다고 자부하는 차세대 플래그십 모델 ‘GPT-5’를 출시했다고 밝혔다. 오픈AI 제공

생성형 AI(인공지능) ‘챗GPT’로 잘 알려진 미국의 오픈AI가 7일(현지시간) 지금까지 선보인 모델 중 가장 똑똑하다고 자부하는 차세대 플래그십 모델 ‘GPT-5’를 출시했다고 밝혔다.

오픈AI는 “이전의 어떤 추론 모델보다도 가장 정확한 답변을 제공한다”며, GPT-5가 사용자의 입력 문구에 상응하는 안전한 범위 내에서 도움이 되는 답변을 제공하게 될 거라고 설명했다. 단순 거부가 아닌 사용자의 명령에 가능한 부합하는 답변을 제시한다는 뜻으로 풀이됐다.

GPT-5는 코딩 지식이 전혀 없는 사용자도 쉽게 웹사이트를 만들 수 있게 도울 수 있으며, 건강 관련 질문에도 뛰어난 응답을 자랑한다고 오픈AI는 전했다. 검사 결과를 이해하고 진료 시간에는 올바른 질문을 하도록 도우며, 의사 결정 시 다양한 옵션의 비교·평가에도 도움을 줄 수 있다면서다.

다만, 오픈AI는 “챗GPT는 의료 전문가를 대체하지는 않는다”고 강조했다.

오픈AI는 구독 등급 간에 GPT-5 이용 한도 측면에서 차이가 있다고 설명했다. 플러스(Plus) 유료 사용자는 더 높은 사용량과 향상된 버전을 경험할 수 있으며, 프로(Pro) 사용자들은 무제한으로 이용 가능하다.

아울러 GPT-5가 한국어 평가 벤치마크(KMMLU) 내부 테스트에서 전문가 수준을 뛰어넘는 점수를 기록하며 기존 모델과 비교해 더 뛰어난 성능을 보였다고 오픈AI는 강조했다.

GPT-4o에서 도입한 한글 토크나이제이션을 기반으로 지속적인 개선을 거쳐 새로운 SOTA(Standard of the Art)를 달성했다면서다. KMMLU는 현대 한국어부터 깊은 문화와 역사 지식까지 평가하는 종합 언어 벤치마크다.

김동환 기자 kimcharr@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]