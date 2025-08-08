유통업계, 복날 식탁의 변화…삼계탕 대신 ‘닭 요리 다양화’ 주목

최근 복날 식탁에도 변화의 바람이 불고 있다. 전통 보양식의 대명사였던 삼계탕 대신 간편하면서도 다양한 맛을 즐길 수 있는 닭 요리를 찾는 수요가 크게 늘고 있는 것이다.

게티이미지

8일 예약 플랫폼 캐치테이블이 발표한 ‘2024년 여름 보양식 트렌드’에 따르면 지난해 7~8월 ‘닭’ 키워드의 검색량은 ‘삼계탕’보다 약 5배 이상 높게 나타났다.

치킨, 찜닭, 닭갈비 등 개성과 취향에 따라 선택할 수 있는 닭 요리가 소비자들 사이에서 꾸준히 인기를 끌고 있음을 보여준다.

개성을 중시하는 소비 트렌드, 실용적인 지출 문화, 배달 중심의 식생활 변화 등이 맞물리며 ‘복날 = 삼계탕’이라는 전통 공식이 점차 희미해지는 모습이다.

이 같은 변화에 발맞춰 외식업계도 닭을 활용한 이색 메뉴 출시와 복날 한정 프로모션을 통해 여름철 수요 잡기에 나서고 있다.

글로벌 치킨·버거 브랜드 KFC는 피자와 치킨을 결합한 신메뉴 ‘켄치짜’를 출시하며 복날 식탁에 새로운 선택지를 제안했다. ‘켄치짜’는 바삭한 닭가슴살 필렛 위에 토마토소스, 페퍼로니, 체다·모짜렐라 치즈를 얹은 메뉴로, 치킨과 피자의 매력을 한 번에 즐길 수 있다. 복날에도 차별화된 맛을 원하는 소비자들에게 색다르고 만족스러운 한 끼를 제공한다.

KFC는 삼복 시즌 한정 ‘치킨복(福)켓’ 프로모션도 운영 중이다. 핫크리스피통다리 8조각과 갓양념소스, 스모키머스타드소스로 구성된 메뉴에 2000원을 추가하면 ‘매쉬포테이토&그레이비’도 함께 제공돼 푸짐한 복날 식사를 즐길 수 있다.

도미노피자는 복날 시즌을 맞아 ‘복날 치킨 박스’를 출시했다. 테바사키 치킨, 웨스턴 핫윙, 해시브라운으로 구성된 이 박스는 매장 및 자사 앱을 통해 피자 주문 시 합리적인 가격에 제공된다. 치킨과 피자를 함께 즐길 수 있는 구성으로 실속 있는 복날 메뉴로 주목받고 있다.

델리 바이 애슐리는 ‘오구오구 한마리 통닭’을 전국 지점으로 확대 출시했다. 전용 오븐에서 기름 없이 조리해 겉은 바삭하고 속은 촉촉한 ‘겉바속촉’ 식감을 구현한 것이 특징이다. 당일 입고된 국내산 9호 생닭(950g)을 사용해 신선도와 풍미를 살렸으며, 간편하면서도 건강한 보양식으로 주목받고 있다.

역전우동0410은 ‘급식대가’로 잘 알려진 이미영 셰프와 협업해 여름 보양식 ‘대가초계면’과 ‘대가초계비빔면’을 선보였다. 시원한 닭고기 냉국수인 초계면을 역전우동 스타일로 재해석해 무더위에 지친 입맛을 돋우며, 간편하면서도 든든한 복날 별미로 기대를 모으고 있다.

외식 브랜드들은 닭을 활용한 이색 이벤트로 소비자와의 접점을 넓히고 있다.

본설렁탕(본가네국밥)은 보양 식재료인 능이를 활용한 ‘한우사골 능이닭곰탕’을 할인된 가격에 판매 중이다. 삼복 당일에는 추가 할인이 적용되며, 맛과 영양을 모두 잡은 실속형 보양식으로 관심을 모으고 있다.

업계 관계자는 “복날에도 더 이상 ‘삼계탕’에만 국한되지 않고, 다양한 맛과 경험을 추구하는 소비자들의 변화가 외식업계의 판도를 바꾸고 있다”고 말했다.

김현주 기자 hjk@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]