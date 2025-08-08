푸틴, 인도 안보보좌관과 회동… 美 고관세 공동대응 주목

블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 7일(현지시간) 아지트 도발 인도 국가안보보좌관과 만났다. 미국이 러시아의 주요 석유 수출국인 인도에 고강도 관세를 부과하겠다고 밝힌 지 하루 만이다.

크렘린궁은 이날 푸틴 대통령이 모스크바 크렘린궁에서 도발 보좌관을 맞이하는 영상을 공개했다. 그러나 양측의 구체적인 면담 내용을 공개하지는 않았다.

나렌드라 모디 인도 총리와 블라디미르 푸틴 러시아 대통령(왼쪽부터). EPA연합뉴스

도발 보좌관은 앞서 세르게이 쇼이구 러시아 국가안보회의 서기와 회담하며 올해 말 푸틴 대통령이 인도를 방문하기를 기대한다고 말했다.

그는 러시아가 매우 좋은 전략적 파트너십 관계를 구축했으며 높은 수준에서 상호작용하고 있다고 평가하고, 푸틴 대통령과 모디 총리의 정상회담에서 명확하고 실질적인 결과가 나오기를 기대한다고 강조했다.

쇼이구 서기는 양국 관계가 상호 존중과 신뢰, 상호 이익을 동등하게 고려하고 있으며 양국이 공정하고 안정적인 새로운 세계 질서를 구축하는 데 계속 협력할 준비가 됐다고 밝혔다고 타스 통신이 보도했다.

푸틴 대통령과 모디 총리의 정상회담은 러시아산 석유를 수입한다는 이유로 미국이 인도를 관세로 압박하는 가운데 추진돼 관심을 끈다. 도널드 트럼프 미 대통령은 전날 인도에 25%의 관세(2차 관세)를 3주 후 추가로 부과하는 행정명령에 서명했다.

인도는 미국의 관세 조치가 부당하다고 반발하고 있다. 러시아도 미국의 관세·제재 압력이 정당하지 않다며 이에 대항하기 위해 글로벌사우스(Global South·주로 남반구에 있는 신흥국과 개도국), 브릭스(BRICS) 국가들과 협력을 강화하겠다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 8일까지 우크라이나와 휴전을 합의하지 않으면 러시아에도 고관세를 부과할 것이라고 경고했다.

따라서 푸틴 대통령과 모디 총리는 미국의 관세 압박에 공동 대응하는 방안과 수위를 심도 있게 논의할 것으로 보인다.

러시아와 인도의 정상회담 전 변수는 며칠 내 열릴 트럼프 대통령과 푸틴 대통령의 회동이다. 정상회담에서 미국과 우크라이나 전쟁 해결의 돌파구가 생긴다면 러시아와 인도의 긴밀한 협력에도 영향을 미칠 수 있다.

이규희 기자 lkh@segye.com

