“함께 운동하니 몸 건강… 협동심도 쑥”

제일기획은 7일 경기 고양시 삼성화재 글로벌캠퍼스에서 ‘삼성 다문화 청소년 스포츠 클래스’ 여름캠프(사진)를 열었다. 올해 2기를 맞은 삼성 다문화 청소년 스포츠 클래스는 다문화와 비다문화 청소년들이 같이 운동하며 몸과 마음을 건강하게 하는 사회공헌(CSR) 사업이다. 제일기획이 주관하고 삼성바이오로직스·삼성바이오에피스·호텔신라 등 8개 관계사가 함께한다.



이번 여름캠프에는 청소년 170여명이 참여했다. 이들은 4개 팀으로 나뉘어 상반기 클래스에서 배운 실력을 발휘했다. 축구와 농구, 탁구 등 스포츠 경기를 하고, 대형 공을 다 함께 옮기는 협동 프로그램에도 참여했다. 이날 행사에는 삼성 9개사 스포츠 동호회 소속 임직원 50여명과 프로농구단 서울 삼성 썬더스 선수 10명도 함께했다.



삼성 다문화 청소년 스포츠 클래스는 수도권과 경남 등 전국 13개 기관에서 15개 클래스를 운영하고 있다. 청소년 278명이 스포츠 전문 강사들에게 축구, 농구, 탁구 등 5가지 팀 스포츠 종목을 배운다.

이정한 기자 han@segye.com

