삼성SDI 배터리 단 車, 세계 최장거리 주행

삼성SDI 배터리가 탑재된 전기차가 1회 충전을 기준으로 세계에서 최장거리 주행 기록을 세우며 기네스북에 등재됐다.



삼성SDI는 7일 미국 전기차 전문 생산업체 루시드 모터스의 ‘루시드 에어 그랜드 투어링’ 모델이 1회 충전 주행 테스트에서 세계 신기록을 경신했다고 밝혔다. 이 모델에는 삼성SDI 21700(지름 21㎜·높이 70㎜) 원통형 배터리가 6600개 탑재됐다. 삼성SDI는 2016년 루시드와 전략적 파트너십을 체결하고 루시드 에어 드림 에디션 등을 시장에 선보였다.

루시드 모터스의 '루시드 에어 그랜드 투어링'. 삼성SDI 제공

이번 테스트는 지난달 스위스 생모리츠와 독일 뮌헨을 오가는 고속도로와 고산도로, 이면도로 등에서 진행됐다. 여기서 해당 모델은 추가 충전 없이 1205㎞(749마일)를 달렸다. 이전 1회 최장 주행 기록은 1045㎞였는데 이보다 160㎞ 늘어났다. 삼성SDI에 따르면 루시드 에어 그랜드 투어링은 장거리 주행에 특화한 모델로, 최고출력 831마력, 최고시속 270㎞, 급속충전(16분 충전에 400㎞ 주행 가능) 기능 등을 갖췄다.



21700 원통형 배터리는 하이니켈 삼원계(NCA) 양극과 실리콘 소재 음극을 기반으로 고용량, 장수명을 갖췄다. 루시드 모터스는 2007년 설립돼 전기차 배터리 팩 제조 사업을 시작으로 현재 고성능 전기차 개발에 뛰어들며 ‘테슬라 대항마’로 꼽힌다.



삼성SDI 관계자는 “세계 최장거리 운행 전기차량에 삼성SDI 원통형 배터리가 탑재되며 최고 기술력을 입증했다”며 “루시드 모터스와 협력을 강화해 글로벌 시장 점유율을 확대하고 차별화된 성능과 안전성을 겸비한 제품 개발을 가속화할 것”이라고 말했다.

박유빈 기자 yb@segye.com

