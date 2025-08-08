[이코노 브리핑] 금융위, ‘실손보험 청구 전산화’ 현황 점검 외

금융위, ‘실손보험 청구 전산화’ 현황 점검

금융위원회는 7일 금융감독원, 생명보험협회, 손해보험협회 등과 유관기관 점검회의를 열고 실손보험 청구 전산화 시스템인 ‘실손 24’ 준비 상황을 점검했다고 밝혔다. 실손보험 청구 전산화는 병원 치료 후 환자가 별도의 서류 제출 없이 실손의료보험금을 간편하게 전자적으로 청구할 수 있도록 하는 제도다. 지난해 10월 병원급 의료기관과 보건소를 대상으로 우선 시행됐고 올해 10월25일부터는 의원급 의료기관 및 약국까지 총 9만6000개로 참여 대상이 확대된다.

KT&G 상반기 매출 첫 3조원 돌파

KT&G는 연결 기준 올해 2분기 영업이익이 3499억원으로 지난해 동기보다 8.7% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 7일 공시했다. 2분기 매출은 1조5479억원으로 8.7% 증가했지만, 순이익은 1435억원으로 54.1% 줄었다. 본업인 담배사업 부문은 글로벌 사업의 고성장에 힘입어 매출과 영업이익이 1조906억원과 3218억원으로 각각 10%, 1.6% 증가했다. 상반기 영업이익은 6354억원으로 13.8% 늘었고, 매출은 3조390억원으로 11.9% 증가했다. 상반기 매출이 3조원을 넘은 것은 이번이 처음이다.

토스뱅크, ‘이자 달러로 모으기’ 서비스 출시

인터넷전문은행 토스뱅크는 통장 이자를 달러로 환전해 외화통장에 적립해주는 ‘이자 달러로 모으기’ 서비스를 출시했다고 7일 밝혔다. ‘이자 달러로 모으기’는 토스뱅크 통장에서 발생한 원화 이자가 입금되는 즉시 달러로 환전돼 외화통장에 적립되는 서비스다. 고객이 서비스를 신청하면 다음 날부터 토스뱅크 통장에 이자가 입금될 때마다 자동으로 환전 프로세스가 진행된다. 특히 최소 0.01달러(약 13원)부터 환전할 수 있고, 100% 환율 우대 혜택도 제공한다.

