'2025 한복 상점' [한강로 사진관]

7일 서울 강남구 코엑스에서 열린 한복 박람회 '2025 한복상점'을 찾은 관람객들이 한복 관련 제품을 관람하고 있다.

문화체육관광부가 주최하고 한국공예·디자인문화진흥원이 주관하는 한복상점은 올해로 8회째를 맞이하는 국내 유일의 한복 박람회다.

10일까지 진행되는 이번 박람회는 국내외 150개 한복업체와 기획전시관, 교육관이 마련돼 우리 옷의 아름다움과 의미를 조망하며 체험과 전시 등 다양한 콘텐츠로 한복을 즐길 수 있다.

남정탁 기자 jungtak2@segye.com

