[재미로 보는 오늘의 운세] 8월 10일 (일요일)

​

쥐

96년생 거추장스러운 일이 다소 생긴다.

84년생 믿고 맡길 만한 사람이 주위에는 없다.

72년생 카리스마를 뽐내는 것도 좋지만 배려도 병행하라.

60년생 정정당당하게 경쟁하면 발전이 있다.

48년생 장황하게 늘어놓으면 모두가 지겨워한다.

36년생 입장표명도 좋으나 명분이 없으면 힘들다.

소

97년생 모든 근심 걱정이 사라지는구나.

85년생 묵은 감정은 이제 털어버릴 때가 되었다.

73년생 한발 뒤로 물러서 생각하면 마음이 개운해진다.

61년생 지름길을 향하는 발빠른 움직임이 요구되는 시점.

49년생 갑자기 막히면 당황하는 것은 어쩔 수가 없다.

37년생 깊은 수렁에서 헤매다가 밖으로 나온다.

범

98년생 때와 장소에 따라 소비한다면 인기를 받는다.

86년생 약복용 등 자기관리 철저히 할 것.

74년생 힘들어도 화를 내거나 급하게 구는 건 금물.

62년생 현재의 고민은 작은 것이나 크게 생각하라.

50년생 사업자는 침체되는 경기로 인해 한숨만 늘어난다.

38년생 매듭이 많으면 일이 꼬이니 간격을 두어라.

토끼

99년생 확장보단 현상유지에 신경 써라.

87년생 목표를 조금만 낮추면 못 이룰 일이 없다.

75년생 유비무환이면 세상에 두려울 것이 없다.

63년생 하찮은 사람의 말도 흘려듣지 말아라.

51년생 지식과 행동이 동반되면 위기를 헤쳐나갈 수 있다.

39년생 집안에 좋은 일이 생기지만 지출이 늘어날 듯.

용

00년생 예상치 않은 즐거움이 생기는 날이다.

88년생 인정할 건 인정해야 심신이 편하다.

76년생 있는 그대로를 인정하는 것이 현명하니 상상은 금물.

64년생 공직생활자는 정신적인 스트레스가 쌓인다.

52년생 불투명한 일은 정리하는 게 좋다.

40년생 병주고 약주는 사람도 가까이 두면 도움이 된다.

28년생 지난 일 때문에 고심할 수 있으니 생각해보라.

뱀

01년생 동남방에서 성과가 좋은 운이다.

89년생 스트레스가 병이 되니 제때 풀어라.

77년생 남녀관계에서 감상주의는 금물이다.

65년생 말이 여기저기 거치다 보면 숨은 뜻이 변하기 마련.

53년생 승부에 집착하다가 큰 코 다칠 수 있다.

41년생 집안이 편안하고 자손들이 번창하니 심신이 편안하다.

29년생 사업을 하는 사람은 변수를 잘 따져라.

말

02년생 윗사람과 선배에게 금전융통이 형성된다.

90년생 참고 기다린 결과에 충분히 만족할 운.

78년생 자신을 부각시킬 수 있는 방법을 모색하라.

66년생 중요한 일은 직접 해결하는 것이 좋다.

54년생 해결할 수 있는 일을 타인에게 미루지마라.

42년생 인간관계를 개선하기에 좋은 시기니 미루지 마라.

30년생 집안에 우환이 생긴다면 추진하지 마라.

양

03년생 오늘은 동남방으로 진출하면 성과가 있다.

91년생 외부 요인으로 실익 감소할 운이다.

79년생 남의 머리는 깎아도 제 머리는 못 깎는 법.

67년생 불쾌한 기분을 오래 간직하면 지치게 한다.

55년생 모든 것이 조화를 이룬다는 것이 쉬운 일은 아니다.

43년생 모자란 것을 내세우지 말고 기다리는 것이 현명.

31년생 확고한 인간관계를 형성하는 것이 좋겠다.

원숭이

04년생 오전에는 부진하지만 오후에는 성과있다.

92년생 확대하거나 늘리려 들지 말아야 함.

80년생 남들이 알아주지 않으니 목소리를 크게 하라.

68년생 지렁이도 밟으면 꿈틀한다.

56년생 한번 정한 마음은 변하지 않는 것이 바람직하다.

44년생 많은 것을 얻고자 하지만 욕심을 버릴 때.

32년생 배울 것이 있는 사람과 어울려라.

닭

05년생 근면함과 성실함을 무기로 밀고 나가라.

93년생 상대를 이해하고 끌어안아 보라.

81년생 뜻하지 않은 일로 마음상할 수 있다.

69년생 실수를 범하기 쉬우니 조언에 귀기울이자.

57년생 다가오는 시간에 충실해야 편안하다.

45년생 어느 것을 먼저 취할 것인가 정하는 것이 급선무.

33년생 자만하지 않는 사람에게 기쁨이 찾아온다.

개

06년생 근면함과 성실함을 무기로 밀고 나가라.

94년생 중요한 일은 컨디션이 좋을 때 하라.

82년생 남의 것은 헤프게 여기는 것은 옳지 않다.

70년생 강인한 사람도 물질적인 유혹에는 약해질 수 있다.

58년생 드러나지 않은 것을 갈고 닦는 일이 중요하다.

46년생 감정대립으로 감정상하기 쉬우니 주의하라.

34년생 투자나 매매를 성사시키려면 방향을 선택하라.

돼지

95년생 금전을 하나하나 모으는 시기다.

83년생 충고는 깨닫지 못한 점을 깨닫는 자극이 된다.

71년생 언행이 일치하면 모든 것이 순탄하다.

59년생 무심코 지나쳐버린 행동이 악순환을 유발한다.

47년생 괜한 일에 고집부리지 말라.

35년생 한 곳에만 국한 말고 거시적으로 바라보라.

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]