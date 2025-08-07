‘섬의 날’ 기념식 8일 전남 완도서 개최

행정안전부가 8일 전남 완도군 해변공원에서 ‘제6회 섬의 날’ 기념식을 개최한다고 밝혔다. 섬의 날은 섬의 가치와 중요성을 알리기 위해 매년 8월 8일로 지정된 국가기념일이다. 완도군은 265개의 섬들이 군도로 이뤄져 있다.

이번 기념식에는 완도군민을 비롯해 전국 섬 주민, 김민재 행정안전부 차관, 김영록 전남도지사, 신우철 완도군수, 신정훈·박지원·주철현 의원 등 약1500명이 참석할 예정이다.

‘제6회 섬의 날 행사’포스터. 행안부 제공

행사는 완도군 유소년 야구단 어린이의 편지 낭독과 가수 하현우의 노래로 시작하며, 이어 노화도 5남매 가족의 애국가 제창과 섬 발전 유공자 10명에 대한 정부 포상이 이어진다. 축하공연에는 ‘제6회 섬의 날 홍보대사’인 가수 하현우, 안성훈, 트리플에스 등이 출연한다.

행사는 10일까지 이어지며 KBS Cool FM ‘박명수의 라디오쇼’ 공개방송과 섬 주민 트롯대전, ‘백섬백길 걷기행사’ 등 다양한 프로그램이 마련돼 있다.

김민재 차관은 “섬은 자연과 사람이 함께 어우러진 삶의 공간”이라며 “정부는 섬 주민이 불편 없이 생활할 수 있도록 더욱 세심하고 꼼꼼하게 챙기겠다”고 밝혔다.

