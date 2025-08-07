이달의 소녀 출신 이브, ‘소프트 에러’ 발매

이달의 소녀 출신 가수 이브(Yves)가 7일 각종 음원 사이트를 통해 세 번째 미니앨범 ‘소프트 에러(Soft Error)’를 발매했다.

앨범명인 ‘소프트 에러’는 겉으로는 멀쩡해 보이지만 내면은 고장난 상태를 의미한다.

가수 이브(Yves). 파익스퍼밀 제공

이번 앨범의 더블 타이틀곡 중 하나인 ‘화이트 캣(White cat)’은 몽환적인 신스 사운드에 이브의 매력적인 음색이 더해진 곡이다. 또 다른 타이틀곡 ‘소프(Soap)’는 마이애미 베이스 드럼이 강렬한 중독성을 선사한다. 영국 출신 싱어송라이터 핑크팬서리스(PinkPantheress)가 피처링과 곡 작업에 참여했다.

이 외에도 멕시코 인디팝 신에서 주목받는 아티스트 브래티(Bratty)가 피처링으로 지원사격한 ‘아이보(Aibo)’, 이브의 실험적인 음악성이 가감 없이 녹아있는 ‘두 유 필 잇 라이크 아이 터치(Do you feel it like i touch)’, 일렉트로닉 기반 사운드에 정서적 공허함을 녹여낸 ‘스터디(Study)’, 인디 팝 장르로 앨범 서사의 정서적 결말을 장식하는 ‘맘(mom)’까지 각기 다른 장르의 총 6곡이 수록됐다.

소속사 파익스퍼밀은 “이브가 이번 앨범을 통해 감정에 대한 이야기를 더욱 깊이 있는 음악 언어로 풀어내며 솔로 아티스트로서 또 한 번의 진화를 예고한다”고 전했다.

박세준 기자 3jun@segye.com

