‘국힘, 날개 없는 추락’‥ 지지율 16% 또 바닥 뚫었다 [NBS]

이재명 대통령의 국정 운영을 긍정적으로 평가한 비율이 직전 조사보다 1%포인트(p) 상승한 65%를 기록했다는 여론조사 결과가 7일 나왔다.

사진=연합뉴스

엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 4∼6일 만 18세 이상 남녀 1천1명을 대상으로 진행한 전국지표조사(NBS)에서 ‘이 대통령이 대통령으로서 일을 잘하고 있다고 생각하는가’라는 질문에 ‘잘하고 있다’는 답변은 65%로 집계됐다. ‘잘못하고 있다’는 답변은 24%였다. 이는 2주 전 실시된 직전 조사(7월 21∼23일) 대비 긍정 평가와 부정 평가가 각각 1%p와 2%p 상승한 것이다.

이재명 정부의 국정운영 방향성에 대한 질문에는 ‘올바른 방향으로 가고 있다’는 응답이 63%, ‘잘못된 방향으로 가고 있다’는 응답은 27%로 각각 조사됐다. 이념 성향별로는 진보층과 중도층에서는 ‘올바른 방향’이라는 응답이 각각 92%,63%로 높았고, 보수층에서는 ‘잘못된 방향’이라는 답변이 59%였다.

정당 지지도에서는 민주당이 44%로 직전 조사보다 1%p 상승했다. 국민의힘은 1%p 하락한 16%를 기록하며 최저치를 또다시 경신했다. 국민의힘 지지도는 7월 2주차 조사에서 19%를 기록하며 2020년 9월 미래통합당에서 국민의힘으로 당명을 변경한 이후 처음으로 20% 선이 붕괴했었다. 국민의힘 지지도는 새 정부 출범 이후인 6월 2주차 23%에서 시작해 조사마다 거듭 하락하고 있다. 이밖에 조국혁신당과 개혁신당이 각 3%, 진보당 1%였다.

이번 여론조사에서 민생회복 소비쿠폰이 침체한 경기를 활성화하는 데 도움이 되냐는 질문에는 67%가 ‘도움이 된다’고 답했고, 31%는 ‘도움이 되지 않을 것’이라고 밝혔다.

지지 정당별로 살펴보면 민주당 지지층에서는 ‘도움이 될 것’이 92%, 국민의힘 지지층에서는 ‘도움이 되지 않을 것’이 69%였다.

경제적 계층별로는 중·하위 계층이 상위 계층보다 소비쿠펀의 경기 활성화 기여도를 긍정적으로 평가했다. 지난주 타결된 한미 관세 협상안 합의 결과에 대해선 62%가 긍정적으로 평가했다. 이는 부정 평가(28%)보다 2배 이상 높은 수치다.

민주당 지지층에서는 긍정 평가가 86%, 국민의힘 지지층에서는 부정 평가가 56%였다. 무당층은 긍정 41%, 부정 39%로 조사됐다.

한국의 외교정책 방향에 대해선 ‘중국과 미국 사이에서 균형 외교를 하는 방향으로 가야 한다’는 응답이 51%로, ‘한미 동맹을 더 강화하는 방향으로 가야 한다’(42%)보다 높게 나타났다.

민주당 등 여권이 추진 중인 이른바 ‘노란봉투법’에 대해선 찬성이 42%, 반대가38%로 오차범위 안에서 비슷하게 나타났다.

진보층에서는 찬성이 70%였고 보수층에서는 반대가 71%로 팽팽하게 대립하는 것으로 조사됐다. 중도층에서도 찬성(38%)과 반대(43%) 의견이 혼재했다.

윤석열 정부에서 완화된 법인세율과 주식 양도소득세가 부과되는 대주주 기준을원상 복귀시키는 것에 대해 찬성한다는 응답은 51%로 반대(31%) 응답보다 높았다.

진보층과 중도층에서는 찬성이 각각 67%와 50%로 높았던 반면 보수층에서는 찬성(40%)과 반대(45%) 의견이 비슷하게 나타났다.

여론 조사에서는 산업재해를 줄이기 위해 정부가 기업 안전관리 의무를 크게 강화하도록 주문한 것을 두고 ‘노동자 안전은 최우선 가치이므로 규제를 통해서도 강화돼야 한다’는 응답은 52%, ‘노동자 안전만큼 기업 활동의 자율성과 효율 추구도 보장돼야 한다’는 응답은 44%를 각각 기록했다.

NBS 조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화 면접으로 이뤄졌고, 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 응답률은 14.7%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.

김경호 기자 stillcut@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]