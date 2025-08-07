술 취해 잠든 남편 목졸라 살해 시도한 50대 아내 체포

술에 취해 잠든 남편을 살해하려 한 혐의로 50대 아내가 경찰에 붙잡혔다.

전북 전주덕진경찰서는 남편을 살해하려 한 혐의(살인미수)로 A(50대)씨를 조사 중이라고 7일 밝혔다.

전북 전주덕진경찰서

A씨는 전날 오후 11시10분쯤 전주시 덕진구 자택에서 술에 취해 잠든 남편 B(60대)씨의 목을 졸라 살해하려 한 혐의를 받고 있다.

그는 범행 후 “남편을 죽였다”며 경찰에 자수했다. B씨는 의식이 없이 인근 병원으로 옮겨져 치료받고 있으며, 생명이 위독한 상태로 알려졌다.

A씨는 경찰 조사에서 “남편이 술만 마시면 폭언이나 폭행을 일삼았다”며 “최근 1주일에만 해도 계속 술을 마시고 행패를 부려 참지 못해 범행했다"고 진술한 것으로 전해졌다.

A씨 부부는 지난해부터 전주에 거주해왔으며, 최근 가정폭력 등으로 경찰에 신고한 이력은 없었던 것으로 파악됐다.

경찰은 가정폭력에 시달렸다는 A씨와 자녀의 진술 등에 토대로 자세한 사건 경위를 조사 중이다.

전주=김동욱 기자 kdw7636@segye.com

