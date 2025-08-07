다가오는 말복, ‘가성비 좋은 집밥 보양식’이 대세

오는 9일은 올여름의 마지막 복날, 말복이다. 연일 이어지는 ‘역대급 폭염’과 ‘최장 열대야’ 속에 지친 심신을 달래고 체력을 보충하려는 사람들이 늘면서 보양식 수요가 다시금 주목받고 있다.

7일 질병관리청에 따르면 올해 5월 20일부터 8월 2일까지 온열질환자는 3127명으로 전년 동기 대비 무려 2.2배나 증가했다. 이러한 폭염 상황 속에서 ‘몸을 챙기기 위한 식사’에 대한 관심도 함께 커지고 있다.

최근에는 전통적인 보양식 대신, 가성비와 간편함을 갖춘 ‘집밥 스타일’의 보양식이 새로운 대세로 떠오르고 있다. 비싼 재료나 복잡한 상차림보다는, 간편하면서도 영양을 골고루 챙길 수 있는 ‘실속형 보양식’이 선호되고 있다.

◆‘가성비·집밥·간편식’…변화하는 보양식 트렌드

최근 미식에 대한 관심이 높아지고 입맛도 다양해지면서 보양식을 중장년층의 전유물로 여겼던 인식이 점차 바뀌고 있다. 복날 음식도 삼계탕이나 장어처럼 정형화된 메뉴에서 벗어나 취향과 라이프스타일에 맞춘 다양한 형태로 진화하고 있다.

MZ세대와 1~2인 가구를 중심으로 ‘보양식은 외식’이라는 공식이 깨지고, 집에서 간편하게 즐기는 ‘홈메이드 보양식’이 인기다. 이처럼 간편함과 건강을 동시에 추구하는 분위기 속에서 고가의 식재료 대신 합리적인 가격과 영양을 갖춘 국산 돼지고기 ‘한돈’이 주목받고 있다.

한돈은 단백질, 비타민 B1(티아민), 셀레늄, 아연 등 피로 회복과 면역력 강화에 도움이 되는 영양소가 풍부하게 함유돼 있어, 여름철 보양식 재료로 손색이 없다.

한돈 목살과 앞다리살은 단백질 함량이 높아 근육 회복에 좋고, 등심 부위에는 비타민 B1이 풍부해 탄수화물을 에너지로 전환하고 신진대사를 촉진하는 데 기여한다. 특히 비타민 B1은 여름철 무기력증 해소에 효과적이다.

이외에도 한돈에는 면역력 증진에 효과적인 셀레늄과 아연이 함유돼 있다. 셀레늄은 체내 활성산소를 제거해 세포 손상을 줄이고, 아연은 면역세포 생성을 도와 바이러스 및 세균에 대한 저항력을 높여준다.

우창윤 서울아산병원 통합내과 교수는 “국산 돼지고기 한돈은 비타민 B1, 셀레늄, 아연 등이 풍부해 여름철 피로 회복과 면역력 유지에 적합한 식재료”라고 설명했다.

◆보양식, ‘어떻게 먹느냐’가 더 중요

보양식은 많이 먹는다고 무조건 좋은 것은 아니다. 오히려 기름지고 자극적인 음식은 체내 열을 높이고 소화를 방해할 수 있어 주의가 필요하다.

고단백 식재료는 적절한 양과 균형 잡힌 반찬과 함께 섭취해야 하며, 조리 시에는 기름을 과도하게 사용하기보다는 담백한 조리법을 선택하는 것이 바람직하다. 예를 들어, 한돈 라드유(돼지기름)를 활용한 볶음 요리는 풍미를 살리면서도 기름의 사용을 줄여준다.

공복 상태에서 기름진 음식을 바로 섭취하는 것은 피하고, 식전에는 미지근한 물이나 수분이 풍부한 과일로 위장을 준비시키는 것이 좋다.

무더운 여름철, 조리를 최소화하면서도 영양을 챙길 수 있는 한돈 보양식 레시피도 다양하다. 특히 에어프라이어나 인덕션을 활용하면 더욱 간편하게 준비할 수 있다.

한돈은 남녀노소 누구나 부담 없이 즐길 수 있는 소화가 잘 되는 식재료로, 여름철 보양식으로 제격이다. 유통과정에서 철저한 위생 및 이력 관리가 이뤄져, 소비자는 신선하고 안전하게 한돈을 섭취할 수 있다.

한돈자조금 손세희 위원장은 “올해 말복에는 비타민 B1, 단백질, 아연, 셀레늄 등 다양한 영양소를 두루 갖춘 한돈 보양식으로 가족의 건강을 챙기시길 바란다”고 전했다.

