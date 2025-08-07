'수련연속성' 등 전공의 복귀 합의점 마련될까… 7일 수련협의체 3차 회의

지난해 2월 병원을 떠난 사직 전공의들의 복귀를 위한 세 번째 수련협의체 회의가 7일 열린다. 관건은 ‘수련 연속성’ 등 합의점을 어느 수준으로 찾느냐다. 협의체 논의에 따라 조만간 하반기 전공의 모집이 공고될 예정인 만큼 전공의 복귀 규모와 의∙정 갈등 해소 여부에 이목이 쏠린다.

보건복지부는 이날 서울 중구 모처에서 수련협의체 3차 회의를 갖고 대한전공의협의회(대전협) 등 의료계와 만나 복귀 방안을 논의한다. 이날 전공의들의 구체적인 자격 기준, 수련 정원 규모, 병역 문제 등에 대한 논의가 이뤄질 전망이다.

한성존 대한전공의협의회 비상대책위원장과 김국일 보건복지부 보건의료정책관이 7일 서울 중구 달개비에서 열린 수련협의체 제3차 회의에서 인사하고 있다. 뉴스1

복지부는 하반기 수련 개시 시점이 얼마 남지 않은 만큼 이날 회의에서 자격 요건 등에 대한 협의를 마무리 짓겠다는 각오다. 이르면 이번 주 전공의 모집 공고를 내겠다는 방침이다. 이미 복지부 수련환경평가위원회는 전국 수련병원으로부터 하반기 인턴∙레지던트 모집인원 신청을 받은 상태다. 하반기 전공의 모집에서 레지던트 1년차를 뽑는 건 필기시험이 오는 16일 치르기로 결정돼 지난 4~5일 개별적인 원서 접수도 마쳤다. 9월 수련의 모집에 지원할 전공의들의 구체적인 자격 기준과 병역 특례 여부가 정해지면 조만간 모집 공고를 낼 수 있을 것으로 보인다.

주목되는 건 전공의 수련 연속성 보장이다. 군 복무 등으로 장기간 수련 현장을 떠났다가 다시 돌아오더라도 같은 곳에서 수련을 이어가게 할 수 있도록 보장하는 것을 의미한다. 당초 대전협 비상대책위원회는 △윤석열정부의 필수의료 정책 패키지 재검토를 위한 현장 전문가 중심의 협의체 구성 △전공의 수련환경 개선 및 수련 연속성 보장 △의료사고에 대한 법적 부담 완화를 위한 논의 기구 설치 등 3가지 요구안을 밝힌 바 있다. 앞서 복지부는 지난달 25일과 31일 대전협 등과 함께 두 차례 수련협의체 회의를 갖고 전공의 수련환경 개선과 이들의 복귀 방안 등을 의논했으나, 결론에 이르지 못했다.

의무사관후보생 신분인 미필 전공의들은 지난해 사직과 함께 자동으로 군의관이나 공중보건의 입영 대상이 됐기 때문에 9월 복귀하더라도 내년이나 내후년 영장을 받으면 곧바로 입영해야 한다. 수련 도중 입대하면 제대 후 원래 병원에 자리가 남아있을지도 불확실한 상황이다.

다만 특혜 논란과 일부 병원의 반대에도 정부가 수련 연속성 보장 등을 보장해 전공의들의 복귀 길을 터줄 것이라는 관측이 나온다. 갈등 봉합에 대한 정부의 의지가 크고, 이미 지난 2월과 5월 모집에서도 제대 후 원래 수련병원에 돌아올 수 있도록 정원을 보장하기도 했다.

장한서 기자 jhs@segye.com

