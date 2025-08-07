“잘 하겠습니다”‥ 정청래, 노무현 전 대통령 묘역 참배서 눈물

정청래 더불어민주당 대표가 당대표 취임 이후 처음으로 노무현 전 대통령 묘역을 참배했다.

정청래 더불어민주당 대표가 7일 오전 경남 김해시 진영읍 봉하마을을 찾아 고 노무현 전 대통령 묘역을 참배하고 있다. 김해=뉴스1

정 대표는 7일 오전 경남 김해시 진영읍에 자리한 노 전 대통령 묘역을 찾아 헌화·분향 후 묵념했다. 김병주·이언주·한준호·황명선·서삼석·전현희 최고위원과 한민수 당대표 비서실장 등 당 지도부도 동행했다.

정 대표는 참배단에서 묵념한 뒤 너럭바위(묘소)로 이동해 헌화하고 두 차례 큰 절을 했다. 큰 절 후 감정이 북받치는 듯 울음을 참는 듯한 모습도 보였다. 그는 노 전 대통령 동상이 있는 벤치에 앉아 동상과 어깨동무를 하기도 했다.

정 대표는 방명록에는 ‘노무현 대통령님, 정청래입니다. 잘 하겠습니다. 2025.08.07 더불어민주당 당대표’라고 적었다.

정청래 더불어민주당 대표가 7일 오전 경남 김해시 진영읍 봉하마을을 찾아 고 노무현 전 대통령 묘역을 참배한 후 작성한 방명록. 정 대표는 "노무현 대통령님! 정청래입니다. 잘하겠습니다"라고 적었다. 김해=뉴스1

정 대표는 같은날 오전 11시 경남 양산시 평산마을로 이동해 문재인 전 대통령을 예방한다. 곧이어 오후 2시30분에는 경남 합천군 수해현장을 찾아 간담회를 할 계획이다.

