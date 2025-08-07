육성 파일에도 “주가 조작 몰랐다. 목걸이는 선물”‥ 김건희 약 11시간 조사 ‘혐의 부인’

윤석열 대통령 부인 김건희 씨가 자신의 여러 의혹들을 수사하는 민중기 특별검사팀에 피의자로 출석해 11시간 가까이 대면조사를 받았다. 김 씨가 혐의를 대체로 부인한 것으로 전해진만큼 특검팀은 조만간 그를 다시 소환할 것으로 보인다.

도이치모터스 주가조작 연루 의혹 등을 받는 김건희 여사가 6일 서울 종로구 김건희 특검팀(특별검사 민중기) 사무실에서 피의자 신분으로 조사를 마친 뒤 밖으로 나서고 있다. 뉴시스

김 씨는 6일 오후 8시 56분쯤 특검팀 사무실이 있는 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에서 나왔다. 오전 10시 11분쯤 특검팀 사무실에 도착한 후 10시간 45분만이다.

김 씨는 건물 1층에 마련된 취재진 포토라인을 별다른 발언 없이 지나쳤다. “조사에서 어떤 점을 주로 소명했나” 등 취재진 질문이 이어졌으나 답하지 않았다. 최지우 변호사는 김 씨가 건강이 매우 안 좋으니 자제를 부탁한다며 취재진을 만류하기도 했다. 이후 김 씨는 건물 바깥에서 대기 중인 경호차에 타 귀갓길에 올랐다.

특검팀은 이날 도이치모터스 주가조작 의혹(자본시장법 위반 혐의), 명태균 공천개입 의혹(정치자금법·공직선거법 위반 및 뇌물수수), 건진법사 청탁 의혹(알선수재) 순으로 김 씨에게 캐물은 것으로 파악됐다.

이 외에도 2022년 6월 북대서양조약기구(NATO· 나토) 회의 참석을 위해 스페인을 방문했을 때 착용한 고가 목걸이를 재산 신고 내역에서 뺀 혐의, 윤 전 대통령이 대선 후보 시절 토론회에서 김 씨의 도이치모터스 주가조작 개입 의혹에 대해 허위사실을 공표한 혐의에 관해서도 추궁한 것으로 전해졌다. 이들 5개 혐의는 김 여사의 출석요구서에도 적시됐었다.

김 씨는 진술을 거부하지는 않았으나 일관되게 혐의를 부인한 것으로 알려졌다. 특히 특검팀은 김 씨가 도이치모터스 주가조작을 인지한 정황이 담긴 육성 통화녹음 파일을 제시하며 캐물었지만, 김 씨는 주가조작을 몰랐다고 주장한 것으로 전해졌다.

지난 6월 서울고검이 미래에셋증권 측을 압수수색하는 과정에서 확보한 이 파일에는 김 씨와 미래에셋증권 계좌 담당 직원 간의 약 3년간 통화 내용이 담긴 것으로 알려졌다. 여기에는 김 씨가 ‘계좌 관리자 측에 40%의 수익을 주기로 했다’는 내용의 육성도 담긴 것으로 파악됐다.

김 씨는 반클리프 아펠 목걸이는 진품이 아니라 15년쯤 전 모친에게 선물한 모조품이며, 순방 때 이를 빌려서 착용했다는 취지로 주장한 것으로 전해졌다. 이날 실제 조사는 오전 10시 23분부터 오후 5시 46분까지 7시간 23분가량 이뤄졌다. 오전에 1차례 10분간, 오후에 3차례 총 50분간 휴식 시간을 가졌다.

오전 11시 59분부터 오후 1시까지 이어진 점심시간에 김 씨는 미리 준비한 도시락을 먹었다. 오후 조사 이후에는 귀가할 때까지 이날 신문 내용이 기록된 조서를 열람했다.

특검팀 측에선 부장검사급 인력과 속기사가, 김 여사 측에선 유정화·채명성·최지우 변호사가 조사실에 들어갔다. 김 씨와 민중기 특검 간 별도 ‘티타임’은 없었다. 신문 과정에서 수사팀은 김 씨를 ‘피의자’로 호칭했다.

일각에선 이날 오후 9시 이후 심야 조사가 이뤄질 수 있다는 전망도 나왔으나 특검에서 김 여사 측에 제안하지 않은 것으로 파악됐다. 심야 조사를 하려면 당사자동의가 필요하다.

특검팀은 이날 조사 내용을 토대로 김 씨의 신병 처리 방향을 검토할 계획이다. 조사 대상 혐의가 방대하고 김 씨가 이를 대부분 부인하는 만큼 김 씨를 다시 소환해 2차 대면조사 할 것이라는 전망이 나온다. 증거 인멸 우려가 커 곧바로 구속영장을 청구할 가능성도 배제할 수 없다는 관측도 일각에서 제기된다.

