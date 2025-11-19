조동주 이랜드월드 대표 “물류센터 화재 이후 상당히 빠르게 안정화”

조동주 이랜드월드 대표이사가 19일 사내 메시지를 통해 지난 15일 발생한 천안 물류센터 화재 이후 생산과 배송 등이 안정화되고 있다고 밝혔다.

조 대표는 "이번 사고로 인해 우리 회사는 막대한 손실을 봤다"며 "피해만 놓고 보면 낙담할 수밖에 없는 상황이지만, 어려운 상황 속에서 하나 된 여러분을 통해 우리 회사가 역동적으로 살아 숨 쉬고 있음을 다시 느꼈다"고 직원들을 격려했다.

현재 상품 생산과 배송 상황에 대해서도 공유했다.

조 대표는 "2일5일은 '고객이 필요로 하는 수량의 의류만 생산한다'를 모토로 국내 생산기지에서 소량 생산으로 시장 반응을 테스트하고(2일), 이후 해외 파트너사에서 대량 생산으로 이어붙이는(5일) 이랜드의 생산방식이다. 대량 생산 시에는 120시간 안에 필요한 물량만큼 생산해 국내 매장 진열까지 완료한다"고 설명했다.

2일5일 생산 체계는 고객 반응 기반의 초단기 상품 기획·생산 체계로 유행 포착부터 매장 출시까지 최대 7일(기획 2일+생산 5일) 이내에 완성하는 것이다.

조 대표는 "그룹이 보유한 물류 인프라와 거점 물류 시스템을 통해 온라인 배송도 빠르게 안정화하며 고객들의 불편도 최소화하고 있다"고 강조했다.

그는 "이랜드클리닉 의료진과 이랜드복지재단 직원들이 천안 지역으로 내려가 인근 주민 진료 지원과 현장 민원, 보험 안내 등을 도울 예정"이라며 "사고 수습 과정에서 지역사회와 우리의 이웃이 불편을 겪지 않도록 회사가 할 수 있는 모든 노력을 다할 것"이라고 말했다.

