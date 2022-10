찰스 3세에 "올해 몇 살이세요" 질문한 영국 초등학생

74세 생일을 20여 일 앞둔 영국 새 국왕 찰스 3세가 초등학생으로부터 ‘올해 몇 살이냐’는 질문을 받았다고 영국 언론이 보도했다.

22일(현지시간) 영국 언론에 따르면 찰스 3세는 지난 18일 부인 커밀라 왕비와 함께 런던 동부 월섬스토의 한 청소년 센터를 방문했다. 해당 센터는 청소년들을 스포츠 및 지역사회를 위한 봉사 등 긍정적 활동에 참여시킴으로써 학교 폭력이나 범죄 등을 근절하는 것을 목표로 한다.

영국 새 국왕 찰스 3세가 지난 18일(현지시간) 런던 동부의 한 청소년 센터 방문을 위해 이동하던 중 국기를 흔들며 환영하는 어린이들과 인사를 나누고 있다. 런던=AP연합뉴스

찰스 3세 부부가 차에서 내려 센터 건물로 이동하는 도중 인근 초등학교에 다니는 학생 일부가 거리에서 영국 국기를 흔들며 환영했다. 어린이들을 본 찰스 3세는 유쾌한 표정으로 “곧 방학이 다가오는데 뭘 하면서 보낼 계획이냐”고 묻는 등 가벼운 대화를 나눴다. 이때 한 학생이 당돌하게도 이런 질문을 던졌다.

“찰스 국왕님, 올해 몇 살이세요(How old are you, King Charles)?”

통상 국왕을 부를 때 쓰는 “폐하”(Your Majesty)라는 존칭을 빼먹었지만 찰스 3세는 개의치 않았다고 한다. 보도에 따르면 찰스 3세는 웃음을 터뜨리며 “네가 한 번 추측해보렴”(You can have a guess)이라고 화답했다. 이후 청소년 센터에 들어간 국왕 부부는 청소년들이 댄스 등을 배우는 현장을 둘러봤다. 청소년을 지도하는 교사들과 만난 찰스 3세는 “지난여름 휴가는 잘들 보내셨는지 모르겠다”며 “재충전을 위해 휴식이 꼭 필요한 만큼 휴가 때 좋은 시간을 보내길 희망한다”고 덕담을 건넸다.

찰스 3세는 1948년 11월14일 태어나 다음달이면 꼭 74세가 된다. 최근 96세를 일기로 서거한 엘리자베스 2세 전 여왕의 장남으로 10살 때인 1958년 왕세자가 되었으나 정식 책봉식은 성인이 된 후인 1969년 열렸다. 여왕이 무려 70년이나 재위하면서 64년간 왕세자 신분으로 있다가 지난 9월 73세의 나이로 국왕에 즉위했다. 이는 영국 역사상 최고령 기록이다. 공식 대관식은 내년 5월6일 웨스트민스터 사원에서 개최된다.

김태훈 기자 af103@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]