커피의 주성분 ‘카페인’, ‘각성 효과’만이 전부는 아니야

현대인들에게 커피 없이 시작하는 하루는 상상할 수 없을 정도로 커피는 중요한 음료가 됐다. 이는 커피의 주성분인 ‘카페인’(caffeine) 때문이다.

많은 사람들이 카페인의 각성 효과에 대해서는 잘 알고 있지만, 건강상 이점이 많다는 사실은 모르는 경우가 많다.

카페인은 최근에는 웰빙 성분으로 통할 정도로 건강상 이점이 많다. 운동 능력 개선과 우울증 치료, 체중 감량 등에 효과적이라고 전문가는 소개했다. 게다가 하루에 커피를 2∼5잔 범위에서 마시면 카페인의 강력한 항산화·항염증 효과를 얻을 수 있다고 강조했다.

미국의학협회(AMA) 지난 8일 ‘의사들이 환자가 카페인의 영향에 대해 알았으면 하는 것’(What doctors wish patients knew about the impact of caffeine)이라는 기사에서 카페인의 건강상 효능 네 가지를 소개했다.

먼저 카페인은 ‘우울증 치료에 도움’이 될 수 있다. 이는 카페인이 뇌에서 화학물질인 ‘도파민’ 생성을 자극하기 때문이라는 게 전문가의 설명이다. 도파민은 뇌 신경의 흥분 작용을 전달하는 역할을 하는 물질이다.

도파민 수치가 낮으면 피곤하고, 기분이 우울하고, 의욕이 없어지게 만들 수 있다. 반대로 도파민 분비가 늘면 우울증 환자의 기분을 좋게 해 우울증 개선에 도움이 된다.

또한 카페인은 ‘운동 능력 향상’에도 도움이 된다. 이는 카페인이 피로감을 낮추고 지구력과 속도를 높이기 때문이라는 게 전문가의 설명이다. 커피를 마신 후엔 더 오래 운동을 지속할 수 있다. 일부 스포츠 선수가 훈련이나 경기 전에 의도적으로 커피를 마시는 것은 이 같은 이유 때문이다.

이와 함께 카페인은 ‘다이어트에도 효과적’이다. 기초대사율을 높이고 식욕을 조금 억제하기 때문이다. 단, 이는 1컵당 열량이 2㎈인 블랙커피에 해당된다. 커피에 넣는 크림과 설탕을 줄여야 이 같은 효과를 얻을 수 있다고 전문가는 강조했다.

이외에도 카페인은 ‘두통 치료에 도움’이 될 수 있다. 커피를 마신 후 두통이나 편두통이 나아졌다는 사람도 많다. 카페인은 다른 진통제의 체내 흡수율을 높이기 때문에 두통을 치료하기 위해 의학적으로도 사용된다. 또 카페인이 혈관을 수축시켜 두통을 없앨 수도 있다.

카페인은 보통 45분 이내에 몸 안에 빠르게 흡수된다. 대부분 간(肝)에서 대사(분해)되며, 소변으로 배출되는 양은 3% 이하다. 카페인의 반감기(양이 반으로 줄어드는 시간)는 4~5시간이지만, 체내 배출 속도는 경구 피임약 등 약 복용이나 흡연 여부에 따라 크게 달라질 수 있다. 흡연자는 커피를 마신 후 상대적으로 짧은 시간 동안 카페인이 몸 안에 머문다.

기사에선 디카페인 커피는 일반 커피보다 강력한 항산화 성분인 ‘폴리페놀’ 함량이 약간 낮을 뿐, 카페인이 전혀 들어 있지 않은 것은 아니라고 강조했다. 디카페인의 카페인 함량은 한 컵당 2∼15㎎ 정도다.

한편, 미국 식품의약국(FDA)은 대부분의 사람이 카페인을 하루에 400㎎ 이하 섭취하면 안전하다고 발표했다.

