온페이스게임즈, NASDAQ SPAC 한걸음 더 다가서나?

주식회사 온페이스게임즈(대표이사 김민석)는 25일 15시 그랜드 하얏트 호텔에서 NASDAQ SPAC 상장 합병 안내 및 사업설명회 행사를 가졌다고 밝혔다.

온페이스게임즈는 이번 행사에서 전반적인 사업 현황 및 계획을 시작으로 현재 추진하고 있는 SPAC 합병 안내 및 일정 발표를 통해 NASDAQ SPAC 상장을 위한 시작을 알렸다.

레드닷 등 제4종을 개발 런칭한 온페이스게임즈는 최근 부분 유료화를 통하여 2달간 150억원 매출을 취득하고, 향후 신종 게임으로 MMORPG게임인 LOD(Lord of Dragon)과 레드닷 PC버전인 the field of battle을 출시할 예정으로 사업설명회를 개최했다.

신개념의 메타버스를 개발중에 있으며, 서비스명은 온버스로 웹툰회사 회원권거래소 쇼핑회사 및 영화드라마 제작 등과 협업하여 2022년 1차목표로 출시예정으로 발표했다.

온페이스게임즈 나스닥상장팀인 이성본 부장은 "현재 많은 조건이 나스닥 스팩상장에 맞으며 향후 신규게임 런칭과 함께 나스닥 스팩상장 후 미국시장에 큰 인기를 누릴 수 있는 아이템들이 풍부하다"고 설명했다.

김민석 대표이사는 “코로나19 시국에도 어렵게 참석해 주신 많은 내빈 분들께 감사드리며 이번 행사가 스스로에게 채찍질을 한다는 마음가짐으로 NASDAQ SPAC 상장을 위한 밑거름이 되도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.

