CJ올리브네트웍스(대표이사 차인혁)가 운영하는 통합 라이프스타일 멤버십 서비스 CJ ONE이 연말을 맞아 고객들을 대상으로 ‘땡큐 2022, 웰컴 2023’ 이벤트를 실시한다.

오는 29일까지 CJ ONE앱 이벤트 페이지에서 2022년 나의 활동 내역과 2023년 CJ ONE 예상 등급을 확인하면 추첨을 통해 CJ ONE 대표 캐릭터 ‘원스터’가 새겨진 골드바 20g 또는 CJ ONE 포인트 23P~230,000P를 100% 지급한다.

김현주 기자 hjk@segye.com

