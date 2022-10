BTS 공연 앞둔 부산, 차량 도착수 1위 지역은?

방탄소년단(BTS)의 콘서트 ‘BTS Yet To Come in BUSAN’이 열릴 부산 연제구 부산아시아드주경기장 인근 도로 전경. BTS 멤버 지민(27·본명 박지민)의 모습이 현수막에 새겨져있다. 부산=뉴스1

오는 15일 열리는 방탄소년단(BTS)의 2030 부산세계박람회 유치 기원 콘서트 ‘BTS Yet To Come in BUSAN’으로 부산이 큰 주목을 받는 가운데, 부산을 방문한 차량은 과연 얼마나 될까.

빅데이터 전문기업 티디아이(TDI·대표 이승주)는 자사 분석 플랫폼 ‘데이터드래곤’을 통해 이달 1~14일까지의 부산 일대 카페거리 및 해수욕장 도착 차량 수를 집계했다.

그 결과, 카페거리 중에서는 전포카페거리(1만대)가 가장 많은 방문대수를 보였고, 그 다음으로 청사포거리(5400대), 온천천카페거리(4500대), 광안리카페거리(4200대)가 뒤를 이었다.

해수욕장에서는 해운대해수욕장(14만6000대)이 최고 방문대수를 기록했고, 그 뒤로 광안리해수욕장(14만5000대)과 송도해수욕장(5만5000대)이 순서를 이어갔다.

한편 부산에서는 지난 13일 부산자갈치축제(중구)가 개최된 것을 시작으로 14일 부산차이나타운특구 문화축제(중구)·영도다리축제(영도구).동래읍성역사축제(동래구)·광안리어방축제(수영구), 15일 UN평화축제(남구), 21일 부산고등어축제(서구), 28일 낙동강구포나루축제(북구) 등 10월 중 다수의 축제가 열렸거나 계획돼있어 방문객들이 지속적으로 증가할 전망이다.

정재우 온라인 뉴스 기자 wampc@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]