[이코노 브리핑] 수은, UAE 송전망 사업 12억弗 지원 외

수은, UAE 송전망 사업 12억弗 지원

한국수출입은행은 한국전력공사·삼성물산이 참여한 UAE 해저 초고압직류(HVDC) 송전망 건설·운영 사업에 프로젝트파이낸스(PF) 방식으로 총 12억달러를 지원한다고 25일 밝혔다. 이 사업은 아부다비 해상의 원유·가스 설비에 친환경 전력을 공급하기 위해 해저 송전선과 변전설비를 건설·운영하는 총 5조4000억원 규모의 초대형 인프라 프로젝트로, 중동·북아프리카 지역의 국내 기업 최초 해저 HVDC 송전망 사업이다.

무보, 美 수출입은행과 재보험 협정

한국무역보험공사는 해외에서 수주한 프로젝트에 대한 금융 지원을 강화하기 위해 미국 수출입은행(US EXIM)과 재보험(One-Stop Co-Financing) 협정을 체결(사진)했다고 25일 밝혔다. 이번 협정은 한국과 미국의 대표 정책 금융기관 간 재보험 협력을 강화함으로써 양국 기업이 참여하는 해외 프로젝트에 대한 금융 지원을 확대하기 위해 지난 22일(현지시간) 미국 뉴욕에서 체결됐다.

카뱅 ‘파트너적금’ 가입 250만좌 눈앞

카카오뱅크는 ‘26주적금 with 카카오톡’ 개설 계좌 수가 지난 23일 기준 23만좌를 넘어섰다고 25일 밝혔다. 최대 연 3.7%의 금리 혜택과 카카오톡 ‘이모티콘 플러스’, ‘톡서랍 플러스’ 이용권 혜택 등이 주어지는 ‘26주적금 with 카카오톡’은 오는 27일까지 가입 가능하다. 카카오뱅크는 2020년 8월 ‘이마트’를 시작으로 ‘마켓컬리’ ‘해피포인트’ ‘카카오페이지’ ‘오늘의집’ 등과 파트너적금을 제휴해왔다. ‘26주적금 with 카카오톡’이 추가됨에 따라 파트너적금 누적 가입 계좌는 250만좌를 눈앞에 두고 있다.

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]