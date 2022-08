“인천공항에서 디지털아트 감상하세요”

“인천공항에서 디지털아트를 감상하세요.”

인천국제공항공사는 예술경영지원센터와 함께 10월 31일까지 인천공항 제1, 2여객터미널 출국장 및 탑승동에서 ‘미디어‧NFT아트’작품 전시회를 갖는다고 28일 밝혔다.

28일 인천공항 제2여객터미널 탑승구역에서 여행객들이 전시 작품을 관람하고 있다. 인천공항공사 제공

NFT 아트는 블록체인 기술이 적용된 디지털 자산형 예술작품을 의미한다. ‘새로운 시대로의 이동’이라는 주제로 열리는 이번 행사는 인천공항공사와 예술경영지원센터가 공동 후원하는 첫 번째 협업 전시회다. 전시회에는 최찬숙, 양민하, 서효정 등 한국을 대표하는 차세대 현대미술 및 미디어 아티스트 11명이 참여해 총 22점의 작품을 선보인다.

‘새로운 시대로의 이동(Port to the New Era)’의 포트(Port)는 ‘전달하다’, ‘이동하다’는 의미를 나타냄과 동시에 공항(에어포트)과 컴퓨터 접속단자(port)라는 중의적 의미를 내포한다. 즉 새로운 시대로 접속해 나아간다는 기획의도를 보여준다.

이번 전시는 인천공항 내 대형 미디어 스크린을 통한 디지털 전시와 제2여객터미널 면세구역 내 전시공간(253번 게이트 인근)에서 오프라인 미디어‧NFT 전시가 동시에 진행된다. 이 전시를 통해 여객들이 미디어‧NFT아트라는 새로운 예술 분야를 공항 곳곳에서 경험할 수 있을 것으로 기대된다.

또 여객들은 전시 관람 뿐 만 아니라 참여작 대부분을 NFT로 구매해 소장할 수 있으며, 전시 관련 자세한 사항은 공식 SNS 페이지에서 확인 할 수 있다.

문영호 예술경영지원센터 대표는 “이번 협업을 계기로 국민들의 예술 향유 기회가 한층 더 넓어지길 기대한다”며 “예술경영지원센터는 국내 유망 미디어 작가를 발굴하고 세계에 알릴 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

김경욱 인천국제공항공사 사장은 “최근 미술시장 및 미디어‧NFT아트에 대한 관심이 뜨거운 가운데 인천공항에서 새로운 형태의 기획전시를 선보이게 돼 뜻깊다”며 “인천공항은 새롭고 다양한 시도를 통해 글로벌 문화예술공항으로 자리매김 해 나가겠다”고 말했다.

한편 인천공항공사는 코로나 이후 항공수요 회복에 맞춰 신 한류 콘텐츠로 주목받고 있는 K-아트를 인천공항에서 홍보함으로써 공항을 찾는 여객에게 새로운 경험을 선사하는 것은 물론 미술한류의 세계화를 지원해 나간다는 계획이다.

