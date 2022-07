네이버, 정보보호의 달 기념해 이용자·SME 개인정보보호 활동 전개

네이버는 7월 정보보호의 달을 맞아 한 달 동안 개인정보보호의 중요성에 대한 이용자 인식을 강화할 수 있는 다양한 프로그램을 진행한다고 1일 밝혔다.

◆‘2022 PER Welcome Back!’

네이버는 2015년부터 국내 최초로 도입한 PER(Privacy Enhancement Reward) 제도를 통해 이용자와 함께 프라이버시 보호 수준을 성장시켜왔다. PER 제도는 이용자들이 네이버의 프라이버시 보호 활동에 대한 개선점을 제보함으로써 전반적인 서비스 및 개인정보보호 수준 향상에 기여할 수 있는 제도이다.

이용자는 △개인정보보호 법제 준수 여부 △프라이버시 침해 요소와 같은 서비스 개선사항 △프라이버시 관련 신규 서비스 기획 등을 제안할 수 있고, 의견이 채택된 이용자에게는 소정의 사례금이 지급된다.

네이버는 한 달간 ‘2022 PER Welcome Back!’ 이벤트를 진행하며 PER 제도를 한층 활성화할 계획이다. 3년 이내에 PER을 접수한 적 있지만, 올해 상반기에는 접수하지 않은 이용자의 의견이 채택되면 두 배의 사례금을 제공한다. 또, 최근 6개월 이내 혹은 이번 이벤트 기간 동안 PER에 처음 참여해 채택된 이용자에게도 네이버페이 포인트 2만 원을 추가 지급한다.

◆3∙3∙3 원칙 캠페인

나아가 ‘아동, 청소년, 보호자가 지켜야 할 3∙3∙3원칙’ 캠페인을 실시한다. 네이버 공식 개인정보보호 블로그(링크)에서 아동, 청소년, 보호자가 개인정보보호를 위해 실생활에서 실천할 수 있는 수칙들을 전하고, 이에 관한 퀴즈 이벤트도 연다.

아동 편과 청소년 편은 △개인정보 정의 및 처리 방침 △인터넷에 개인정보 노출 최소화 등 정보 주체로서 숙지해야 할 정보들을 제시하고, 보호자 편은 △SNS 등에 아동의 개인정보 노출(셰어런팅) 자제 등 보호자의 지도 및 교육의 중요성을 다룬다.

◆아동·SME 대상 개인정보보호 관련 교육

이 외에도 아동과 SME를 대상으로 한 맞춤형 교육도 이루어진다. 정보보호의 날 당일인 13일에는 ‘아동을 위한 네이버의 개인정보 처리 안내’ 시청각 자료를 네이버 프라이버시 TV(링크)와 네이버 프라이버시 센터(링크)에서 제공한다.

오는 19일에는 네이버 이진규 책임리더(CPO/DPO/CISO)가 스마트스토어 판매자 등 네이버에서 활동하는 SME를 대상으로 ‘네이버 개인정보보호 교육’도 진행할 예정이다.

네이버 이진규 책임리더는 “매년 이맘때 습관적, 관습적으로 수행하는 정보보호 활동이 아니라, 실질적이고 실효적인 결과로 이어질 수 있는 활동을 통해 이용자들이 보다 안전한 인터넷 환경에서 네이버를 신뢰하고 서비스를 이용할 수 있도록 노력하고 있다”고 말했다.

현화영 기자 hhy@segye.com

