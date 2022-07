미스터리 드라마 ‘장미의 이름’, 3일부터 매주 일요일 KBS1 방송

이탈리아 공영방송 RAI가 제작하고 영국, 호주 등에서 화제를 모은 미스터리 드라마 ‘장미의 이름(THE NAME OF THE ROSE)’이 KBS1를 통해 방송된다

총 8부작 ‘장미의 이름’은 한 수도원에서 발생한 살인사건을 조사하는 이단 심판관의 이야기다. 세계적인 베스트셀러 작가 움베르토 에코의 동명 소설을 드라마화한 이 작품은 14세기 유럽의 종교, 문화, 빈곤, 차별을 배경으로 한 철학적인 드라마로 작품성을 인정받기도 했다.

1986년에 영화로 먼저 제작된 ‘장미의 이름’은 시리즈로 제작하면서 영화가 다룰 수 없는 풍부한 아름다움과 심도 있는 이야기로 보는 이들의 몰입감을 높여 큰 감명을 줬다는 평을 받았다.

‘장미의 이름’은 총 330억원의 제작비를 들여 중세의 신비한 분위기를 그대로 재연해내며 이탈리아 RAI 방송 당시 첫 회 시청자수 650만명, 시청률 27.4%를 기록하며 시청자의 마음을 사로잡았다.

이탈리아 외에도 영국 BBC와 호주 SBS 등 세계 주요 방송사에서 방영돼 화제가 됐다.

‘장미의 이름’은 오는 3일 첫 방송을 시작으로 매주 일요일 밤 11시 20분에 KBS1에서 방송된다. 또한 방송 후 KBS 홈페이지와 myK앱에서 7일간 다시보기도 가능하다

이복진 기자 bok@segye.com

