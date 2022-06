제시,'워터밤 공격'에 프로페셔널한 모습..누리꾼 "도가 지나치다"

사진=제시(한국이름 호현주) 사회관계망서비스(SNS) 영상 캡처

가수 제시(한국이름 호현주)가 ‘워터밤 서울 2022(이하 ‘워터밤’)’ 공연 당시 관객의 물총에서 나온 물에 얼굴을 맞았지만, 아무렇지 않게 공연을 이어나가는 모습이 담긴 영상을 공개했다.

제시는 30일 사회관계망서비스(SNS)에 “When they wet your face...but you play it off with style and grace(그들이 당신의 얼굴을 적실 때 당신은 자기만의 방식과 우아함으로 가지고 논다)”라는 글과 함께 영상을 올렸다.

영상에는 지난 26일 서울 잠실종합운동장에서 진행된 ‘워터밤’ 무대에 오른 제시의 모습이 담겼다. 제시는 ‘눈누난나’ 노래를 부르던 중 관객의 물총에서 나온 물에 얼굴을 맞았고, 잠시 눈을 찡그렸지만 곧바로 안무를 이어나가는 프로페셔널한 모습을 보였다.

이에 일부 누리꾼들은 “잘못하면 눈 다칠 뻔했네” “아무리 물 축제지만 도가 지나치다” 등의 반응을 보였다.

앞서 그룹 (여자)아이들 멤버 가수 슈화(본명 예슈화·葉舒華)도 ‘워터밤’ 공연 당시 관객의 물총에서 나온 물에 얼굴을 맞았다고 밝힌 바 있다. 그는 최근 네이버 V앱 라이브에서 “워터밤 하고 왔는데 너무 놀랐다”며 “물을 피하며 눈을 떴는데 한 30초 동안 사람이 안 보였다”고 말했다.

한편 가수 제시는 지난 4월 디지털 싱글 ‘줌(ZOOM)’을 발표했다.

