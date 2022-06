슈퍼주니어 7월 정규 11집 Vol.1 공개

그룹 ‘슈퍼주니어’가 정규 11집 Vol.1 앨범 ‘더 로드 : 킵 온 고잉(The Road : Keep on Going·사진)’을 다음달 공개한다고 19일 밝혔다.



이번 앨범은 Vol.1과 Vol.2로 나뉘어 발매된다. 다음달 12일 Vol.1에 해당하는 ‘더 로드 : 킵 온 고잉’이 먼저 공개되고, 이후 Vol.2 앨범과 합본이 순차적으로 연내에 발매된다. 정규 11집 Vol.1에는 총 5곡의 신곡이 담길 예정이다.



앞서 슈퍼주니어는 지난 2월 스페셜 싱글 ‘더 로드 : 윈터 포 스프링(The Road : Winter for Spring)’을 공개한 바 있다. 더불어 슈퍼주니어는 앨범 발매와 함께 다음달 15∼17일 서울 잠실실내체육관을 시작으로 새로운 월드투어 ‘슈퍼주니어 월드투어 - 슈퍼쇼 9 : 로드(SUPER JUNIOR WORLD TOUR - SUPER SHOW 9 : ROAD)’를 진행한다.

이복진 기자

